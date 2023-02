Al Bano, quello che non sai: età, malattia, moglie, figli, compagna e biografia

Albano Antonio Carrisi, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Al Bano, è nato a Cellino San Marco il 20 maggio 1943. È un noto cantautore, personaggio televisivo e attore.

Età di Al Bano

Al Bano età, moglie, figli

Il 26 luglio 1970 Al Bano, oggi 79enne, ha sposato Romina Power, figlia degli attori Tyrone Power e Linda Christian. Da questa unione sono nati quattro figli: Ylenia (1970), Yari Marco (1973), Cristèl (1985) e Romina Jr. Jolanda (1987). Purtroppo, il 1° gennaio 1994, la primogenita Ylenia è scomparsa in circostanze misteriose mentre si trovava a New Orleans.

Nel febbraio del 1999, dopo aver ripreso la sua carriera da solista tre anni prima, Al Bano e Romina Power hanno concluso il loro matrimonio durato 29 anni con una separazione legale.

Tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila, Al Bano ha incontrato Loredana Lecciso, con la quale ha iniziato a convivere nel 2001 e dalla quale ha avuto altri due figli, Jasmine (2001) e Albano Jr, detto Bido (2002).

Nel 2018 Albano e Loredana hanno dichiarato la loro separazione.

Malattia

Il 9 dicembre 2016, Al Bano ha avuto un infarto mentre si esibiva all’Auditorium Parco della Musica di Roma per un concerto di Natale. Trasportato all’ospedale Santo Spirito, è stato sottoposto a un intervento chirurgico al cuore durante la notte, che ha portato a un miglioramento delle sue condizioni. Il 20 marzo 2017 è stato ricoverato all’Ospedale di Lecce al ritorno da un concerto nelle Marche, a causa di una lieve ischemia cerebrale.

Biografia

All’età di diciassette anni, Al Bano si trasferisce dalla Puglia a Milano, dove viene presto riconosciuto per il suo talento vocale mentre lavora al ristorante Il dollaro. Viene pubblicato il suo primo disco, che lo porta a partecipare al film Nel sole (1967). Ciò è dovuto al successo della sua canzone omonima. Da questa collaborazione nasce una forte relazione con Romina Power, che in seguito diventerà sua moglie e madre dei loro figli.

Ha partecipato al Festival di Sanremo 15 volte, ha pubblicato 11 album di inediti e 13 di cover, è apparso in 10 film e due serie televisive. Ha partecipato a numerosi programmi televisivi dalla fine degli anni Settanta a oggi, oltre a scrivere 8 libri e a produrre vino nella sua città natale.

Al Bano è stato recentemente ospite di diversi programmi televisivi, tra cui Il cantante mascherato, Amici 2020, The Voice of Italy e L’Isola dei Famosi. Nel 2021 parteciperà come concorrente a Ballando con le stelle.