Chi è Al Bano Carrisi? Età, nome, carriera, Romina Power, Loredana Lecciso, figli e tutto su di lui

Al Bano Carrisi è una figura rinomata della musica italiana, con una lunga carriera di successo. Ecco una panoramica dei suoi successi. L’artista di Cellino San Marco ha ottenuto un enorme successo nella musica italiana, conciliando la sua carriera con la vita familiare. Esploriamo il suo background artistico e familiare.

Al Bano Carrisi è un cantante, cantautore e attore italiano. Attualmente ha 75 anni e il suo nome completo è Albano Carrisi. Il suo peso e la sua altezza sono sconosciuti. La sua biografia è disponibile su vari siti web ed è attivo su Instagram.

Nome: Albano Antonio Carrisi

Nome d’arte: Al Bano Carrisi

Luogo di origine: Cellino San Marco (Brindisi)

Data di nascita: 20 maggio 1943

Età: 79 anni

Segno zodiacale: Toro

Sono un interprete poliedrico, specializzato nel canto, nella scrittura di canzoni, nella recitazione e nella presentazione televisiva.

Altezza: 166 cm

Peso: 74 kg

Partner: Loredana Lecciso

Profilo ufficiale Instagram: @albano_official_

Albano Antonio Carrisi, noto professionalmente come Al Bano, nasce il 20 maggio 1943 a Cellino San Marco, comune in provincia di Brindisi. I suoi genitori, Carmelo e Jolanda Ottino, erano entrambi agricoltori, e fin da piccolo ha sviluppato una passione per la musica, cantando e suonando canzoni della sua regione natale. Questa passione è stata condivisa dal fratello Franco, che ha intrapreso anch’egli la carriera musicale.

A diciassette anni sceglie di abbandonare gli studi presso l’Istituto di Diritto Pietro Siciliani di Lecce per perseguire le sue ambizioni nell’industria musicale a Milano. Qui incontra personaggi influenti della scena musicale che rimangono affascinati dalla sua arte, segnando l’inizio del suo viaggio musicale. Questo viaggio gli ha regalato enormi successi e gratificazioni.

Al Bano Carrisi ha lanciato la sua carriera e raggiunto il successo in collaborazione con Romina Power.

A diciassette anni Al Bano si trasferisce a Milano e, mentre lavora al ristorante Il dollaro, attira l’attenzione di molti professionisti del settore. Alla fine degli anni Sessanta inizia la sua carriera, che comprende sia la musica che il cinema. Uno dei suoi successi più noti è il film Nel sole, creato in concomitanza con il corrispondente successo musicale. Grazie a questo progetto, ha avuto la possibilità di collaborare con la vocalist americana Romina Power.

L’impresa artistica congiunta di Al Bano e Romina si rivelò un successo e una rappresentazione iconica della loro generazione. Nel 1974 fondarono la Libra Records, che da allora ha generato una pletora di canzoni amatissime che hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo.

Al Bano e Romina Power hanno collaborato per quasi vent’anni, concludendo la loro collaborazione nel 1995. Da questa collaborazione sono nate canzoni popolari come Felicità nel 1982, Ci sarà che ha vinto il Festival di Sanremo nel 1984 e Nostalgia canaglia nel 1987. Dopo la loro separazione, Al Bano ha continuato ad avere una prospera carriera da solista, esibendosi sia in patria che all’estero, oltre a scrivere libri autobiografici.

Al Bano Carrisi e Romina Power si sono recentemente riuniti, per la gioia dei loro fan.

Dopo quasi vent’anni di assenza, Al Bano e Romina si sono riuniti inaspettatamente sul palco nel 2013, dando vita a una delle reunion più attese e seguite della storia. La coppia si è esibita insieme per tre concerti a Mosca, ospitati alla Crocus Hall da un noto impresario russo.

Dopo tre concerti, è ufficialmente partito l’Al Bano & Romina Power Reunion Tour 2014, con esibizioni in Italia e all’estero, tra cui Stati Uniti, Canada, Spagna, Russia e Romania. Il duo è tornato sul palco dell’Ariston nel 2015 come ospiti speciali del Festival di Sanremo, ed è stato ospite fisso di Amici 20.

Al Bano Carrisi e Romina Power sono stati sposati e hanno avuto dei figli insieme.

Al Bano e Romina si sono incrociati per la prima volta nel 1967 sul set del film Nel Sole, per poi sposarsi nel 1970. Nonostante la diversa estrazione sociale, il loro matrimonio fu accolto con disapprovazione dai genitori di Power, gli attori Tyrone Power e Linda Christian. Tuttavia, l’unione si è rivelata di grande successo, tanto che i due sono diventati genitori per ben quattro volte.

Nel 1970 è nata Ylenia Carrisi-Power, seguita da Yari Marco nel 1973, Cristèl nel 1985 e Romina Jr. Jolanda nel 1987. Al Bano e Romina Power hanno vissuto un periodo di gioia e tranquillità fino al 1999, quando hanno scelto di interrompere la loro relazione, evento forse influenzato dalla sfortunata scomparsa della figlia Ylenia. Cristèl è attualmente sposata con l’uomo d’affari croato Davor Luksic.

Il caso irrisolto della scomparsa di Ylenia Carrisi.

Nella notte tra il 31 dicembre 1993 e il 1° gennaio 1994, la figlia maggiore di Al Bano Carrisi e Romina Power è scomparsa a New Orleans, dove si trovava all’epoca. Questo mistero irrisolto ha portato a opinioni diverse da parte della coppia: Carrisi ritiene che sia morta, mentre Power crede che sia ancora viva. Gli investigatori non hanno ancora trovato una risposta definitiva.

Nel 2013, Al Bano ha presentato un’istanza al tribunale di Brindisi per dichiarare Ylenia Carrisi morta presunta, nel tentativo di porre fine a una situazione che aveva causato grandi sofferenze alla famiglia. La richiesta è stata accolta e Ylenia è stata dichiarata morta presunta il 31 dicembre 1993, quando si sono persi i contatti con la famiglia.

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso sono due figure di spicco del mondo dello spettacolo.

Dopo lo scioglimento dell’unione tra Al Bano e Romina, il cantante di Cellino San Marco ha incontrato Loredana Lecciso alla fine degli anni Novanta. All’inizio del nuovo millennio, la coppia ha fatto coppia fissa e ha scelto di risiedere insieme nella tenuta della città natale dell’artista.

La storia d’amore di Carrisi si è rapidamente imposta all’attenzione del pubblico, soprattutto dopo l’arrivo dei due figli, Jasmine e Bido. All’inizio degli anni Duemila, Loredana e Raffaella hanno conosciuto un grande successo grazie alla partecipazione a numerosi programmi televisivi.

La Lecciso e Albano hanno avuto un rapporto burrascoso nel corso degli anni, culminato con la decisione della Lecciso di lasciare Albano in diretta televisiva nel 2005 durante L’Isola dei Famosi, a cui il cantante partecipava con la figlia Romina. Nonostante la separazione, i due si sono riconciliati nel 2007 e, dopo una breve separazione nel 2018, attualmente risiedono insieme a Cellino San Marco per amore e comprensione reciproca.