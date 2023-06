Al Bano si apre sul rapporto con Loredana Lecciso: la confessione intima - Controcopertina

Un amore duraturo: Albano festeggia gli 80 anni con Loredana Lecciso

Albano Carrisi, il celebre cantante di Cellino San Marco, è noto non solo per la sua voce, ma anche per la sua franchezza. Il legame con Loredana Lecciso dura da circa 20 anni e recentemente hanno festeggiato insieme i suoi splendidi 80 anni. Questo importante traguardo è diventato il fulcro dell’attenzione su “Gente”, la rivista diretta da Umberto Brindani.

Un sentimento profondo: Albano parla del rapporto con Loredana

Albano ha voluto sottolineare che il loro legame non è basato solo sull’amore, ma anche su una forte e duratura attrazione sessuale. In un’intervista per Vanity Fair, ha dichiarato: “Il sesso è come il cibo: quando ne hai bisogno, devi nutrirti”. Queste parole riflettono la sua autenticità e il suo modo diretto di esprimersi. Inoltre, ha aggiunto che Loredana gli ha dato due figli meravigliosi e ha riempito la sua casa di vita e allegria dopo la separazione da Romina.

Un legame solido: le parole di Loredana

Loredana Lecciso, a sua volta, ha condiviso il suo punto di vista sul loro rapporto in un’intervista per Novella 2000. Ha sottolineato che in tutti questi anni non hanno mai discusso seriamente, se non riguardo a situazioni esterne al loro legame. Nonostante le difficoltà, Loredana ha ammesso che certe situazioni possono ferire, ma ha riconosciuto che sarebbe ipocrita negarlo.

Al Bano e Loredana Lecciso hanno dimostrato di avere un amore solido e duraturo che va oltre le parole. La confessione intima di Albano riguardo alla loro attrazione sessuale sottolinea l’intensità del loro rapporto. Insieme, hanno superato le difficoltà e hanno costruito una famiglia unita, riempiendo la loro casa di gioia. Le parole di Loredana confermano la stabilità del loro legame nonostante le sfide esterne.