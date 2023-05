Al Pacino, papà per la quarta volta a 83 anni! La giovane fidanzata aspetta il bebè - Controcopertina

Al Pacino, l’iconico divo di Hollywood, si appresta a diventare papà per la quarta volta a incredibili 83 anni. La sua giovane fidanzata, di soli 29 anni e già famosa nel mondo del cinema, è al settimo cielo in attesa del loro bebè. Nonostante la notizia sia stata tenuta segreta per lungo tempo, il sito Tmz l’ha resa pubblica, e le persone vicine alla celebrità l’hanno confermata.

Un amore inaspettato

La coppia, che è insieme da poco più di un anno, ha preso la decisione di avere un figlio insieme in tempi rapidi. Mentre il sesso del bambino rimane ancora un mistero, la gioia di diventare genitori è palpabile. Questo sarà il quarto figlio per Al Pacino, che ha avuto i suoi primi tre bambini da due donne diverse.

Figli e amore passato

Julie Marie, la primogenita, è nata nel 1989 dalla relazione con l’insegnante di recitazione Jan Tarrant. Successivamente, nel 2001, sono arrivati Olivia Rose e Anton James, frutto dell’amore tra l’attore e l’attrice Beverly D’Angelo. La loro storia d’amore è durata sei anni, dal 1997 al 2003. Dopo aver lasciato l’attrice Meital Dohan, Al Pacino ha incontrato Noor Alfallah, una giovane produttrice cinematografica che ha avuto una relazione anche con Mick Jagger.

Un passato affascinante

Non solo Mick Jagger, ma anche il miliardario Nicolas Berggruen è stato coinvolto sentimentalmente con Noor Alfallah. In passato, la bella produttrice è stata avvistata a Los Angeles in compagnia di Clint Eastwood, sebbene lui abbia sempre sottolineato di essere solo un amico di famiglia.

Un amore senza età

Nonostante i 53 anni di differenza che li separano, Al Pacino e Noor Alfallah hanno iniziato a frequentarsi durante la pandemia. La loro relazione è solida, e l’età non sembra essere un ostacolo, nonostante il divario con il padre di lei. Queste sono le parole di una fonte che ha parlato a Page Six.

Conclusione Mentre Al Pacino si prepara a diventare papà per la quarta volta a 83 anni, anche il suo grande amico Robert De Niro ha recentemente accolto il suo settimo figlio con la fidanzata Tiffany Chen. L’amore e la gioia dei figli continuano a illuminare la vita di queste celebrità di Hollywood, dimostrando che non c’è limite di età per l’amore e la felicità familiare.