Alan Sorrenti chi è l’interprete della canzone Figli delle stelle

Alan Sorrenti è uno dei cantautori italiani più amati e apprezzati di sempre. Nato a Napoli nel 1950, ha iniziato la sua carriera musicale negli anni ’70, diventando presto un’icona della musica italiana.

I primi passi nella musica

Fin da giovane, Alan Sorrenti ha dimostrato una grande passione per la musica. Il suo primo strumento è stato la chitarra, che ha imparato a suonare da autodidatta. Dopo aver girato l’Italia con varie band, nel 1972 ha pubblicato il suo primo album, “Aria”, che ha subito ottenuto un grande successo.

Il successo internazionale

Negli anni successivi, Alan Sorrenti ha continuato a scrivere e produrre musica di altissimo livello, conquistando sempre più fan in Italia e all’estero. Nel 1979, grazie al brano “Figli delle stelle”, ha raggiunto il successo internazionale, diventando uno dei pochi artisti italiani ad avere successo anche al di fuori dei confini nazionali.

La carriera recente

Negli ultimi anni, Alan Sorrenti ha continuato a scrivere e produrre musica di altissimo livello, collaborando con artisti di fama internazionale e tenendo concerti in tutto il mondo. Nel 2020, in occasione del suo settantesimo compleanno, ha pubblicato un nuovo album, “La strada del ritorno”, che ha subito ottenuto un grande successo di critica e pubblico.

In conclusione, Alan Sorrenti è uno dei più grandi cantautori italiani di tutti i tempi, capace di scrivere e produrre musica di altissimo livello. La sua carriera lunga e ricca di successi è la prova del suo talento e della sua passione per la musica. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di ascoltare la sua musica: ne rimarrete sicuramente affascinati!