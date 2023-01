Alberto Matano chi sono la sorella e il fratello? Foto

Tutti parlano di Alberto Matano da quando, nel giugno del 2022, ha sposato l’amore della sua vita, Riccardo Mannino. Il pubblico lo adora per la sua sincerità e gentilezza, e da allora la curiosità sulla sua vita privata è salita alle stelle. Sappiamo che i suoi fratelli sono Maria Luisa e Vincenzo, ma chi sono nella loro vita privata?

Nonostante le strade che la vita ha preso, il legame tra i fratelli Matano è ancora forte. Non conosciamo la data di nascita di Maria Luisa, ma sappiamo della sua impressionante carriera. È responsabile della comunicazione di Bnl-Bnl Paribas a Milano e nel 2012 una persona molto speciale le ha regalato l’arrivo del suo primogenito: nientemeno che il Dalai Lama!

Vincenzo Matano, nato nel 1979, ha avuto l’opportunità di proseguire gli studi a Roma presso l’Università degli Studi Internazionali, dove si è laureato in Scienze Politiche. In seguito ha conseguito un master in management pubblico a Bruxelles, presso la Solvay business school. Appassionato di lavoro, dal 2010 Vincenzo è consulente politico presso il Parlamento europeo e attualmente risiede a Bruxelles. Purtroppo la pandemia ha reso sempre più difficile riunire la famiglia Matano, compresi i tre fratelli e i tre nipoti di Vincenzo, il più giovane dei quali, Francesco, è nato nel 2019.

Con la gioia e la gratitudine nel cuore, Alberto Matano ha esclamato: “Quest’estate abbiamo avuto la fortuna di festeggiare il 50° anniversario di matrimonio dei miei amati genitori, Maria Luisa e Vincenzo! Dopo tanto tempo di lontananza a causa del blocco, è stata un’occasione speciale per riunirci e gioire tutti insieme!”.