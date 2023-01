Oroscopo Paolo Fox domani 31 gennaio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 31 gennaio Leone

La settimana lavorativa si apre con una montagna di problemi che ti aspetteranno a braccia aperte e che possono finire per scardinare i tuoi nervi o farti precipitare in una grande stanchezza. Tuttavia, non dovresti preoccuparti perché i pianeti sono in armonia e ti favoriscono anche. Andrà tutto bene anche se è estenuante.

Oroscopo Paolo Fox 31 gennaio Vergine

Ricomincia la settimana lavorativa e la tua personalità riacquisterà maggiore luminosità e ottimismo, e ne avrai anche delle ragioni perché le cose ti andranno bene e gli altri ti ammireranno per questo o ti chiederanno consigli. È una buona giornata, anche se allo stesso tempo sarà piena di ostacoli da superare, cosa che farai con successo.

Oroscopo Paolo Fox 31 gennaio Bilancia

Non lasciarti stressare o condizionare dai pesi o dalle tensioni che oggi troverai intorno a te, nemmeno dal sospetto nei confronti di alcuni colleghi che troverai più strani o distanti del solito. Devi seguire la tua strada perché è quella che ti porterà sicuramente al successo, e non importa cosa pensano gli altri.

Oroscopo Paolo Fox 31 gennaio Scorpione

Da alcuni mesi stai facendo grandi sforzi e sacrifici per realizzare progetti e obiettivi legati al tuo lavoro e alle tue finanze, e questa settimana che inizia oggi sarà per te una settimana di punizione e giustizia, un momento di raccolta dei frutti, almeno parzialmente. Oggi avrai una giornata fortunata.