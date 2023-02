Alberto Matano è geloso di uno dei suoi ospiti. Ecco chi è e cosa è successo. Il racconto dettagliato

Alberto Matano è un giornalista professionista e conduttore che ha ottenuto ottimi risultati con uno dei programmi pomeridiani più seguiti. Recentemente, è stato accolto in trasmissione un ospite che ha creato scompiglio, anche per lo stesso Matano.

Alberto Matano è nato nel 1972 e ha sempre avuto una passione per il mondo editoriale. Nel 1996 ha superato le selezioni alla scuola di giornalismo di Perugia e nel 1999 è diventato giornalista professionista. Da allora ha iniziato a collaborare con la RAI, occupandosi principalmente di attualità, cronaca e politica.

Grazie al suo grande talento, è diventato uno dei conduttori del TG1 e si è occupato anche dello Speciale TG 1 Live. Tra le sue esperienze anche quella legata al programma Uno Mattina Estate, prima della conduzione de “La Vita in diretta” nel 2019 al fianco di Lorella Cuccarini. Quest’ultima ha però deciso di allontanarsi a causa di presunti atteggiamenti ritenuti sessisti dalla conduttrice, poi smentiti dagli organizzatori del programma.

Alberto Matano ha rivelato di non aver voluto entrare in politica a causa dell’appartenenza al partito della madre. In una vecchia intervista ha dichiarato: “Mia madre ha fatto politica, è stata una delle leader dell’Udc in Calabria e ha avuto un incarico non in Parlamento ma nel partito nazionale. Quando si esce di casa a diciotto anni e si appartiene a una famiglia abbastanza conosciuta nella propria città, lo si fa perché non si vuole una vita facile. Io volevo andare per la mia strada”.

Alberto Matano ha avuto un grande ritorno a “La vita in diretta”, e la gente è gelosa.

Alberto Matano ha accolto in studio Michele Cucuzza. Michele Cucuzza ha condotto la trasmissione per 14 anni.

Matano è rimasto stupito nel vedere il suo collega, che ha spiegato di essere emozionato di essere lì dopo tanto tempo. “Faccio questo programma da più di dieci anni. Prima si chiamava La cronaca in diretta, poi è diventata La vita in diretta: occupava quasi tutto il pomeriggio, durava quattro ore, con la cronaca era ancora agli inizi. All’epoca non c’erano i social media, anche i giovani guardavano molto la televisione”.

Cucuzza ha trovato la collega e inviata Raffaella Longobardi e ha scherzato dicendo “Matano è geloso!”. Quest’ultimo ha subito voluto ribattere “Il team di lavoro di questo programma è una grande famiglia. C’è un bellissimo rapporto tra noi colleghi e questo arriva anche a casa. Anche questo è il segreto del successo”.