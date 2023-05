Alberto Matano indignato: Aggressione shock a La Vita in Diretta - Controcopertina

Un evento di estrema rabbia e preoccupazione ha sconvolto Alberto Matano durante la trasmissione de “La Vita in Diretta”. Un’aggressione ha colpito il conduttore televisivo e il pubblico che stava seguendo il programma su Rai1. Le immagini hanno lasciato un segno indelebile su tutti, e la situazione si è rivelata ancora più grave di quanto inizialmente previsto. Alberto Matano non ha potuto restare in silenzio di fronte a un episodio così brutale.

Alberto Matano furioso per l’aggressione a La Vita in Diretta

Alberto Matano è apparso furioso come mai prima d’ora a La Vita in Diretta. Inizialmente potrebbe non aver compreso appieno l’orrore di quanto accaduto, ma poi ha chiesto di rivedere il video dell’aggressione e ha commentato: “È inaccettabile, fatemelo rivedere. La reazione è stata inappropriata, le conseguenze avrebbero potuto essere molto peggiori. L’ombrello avrebbe potuto colpire un occhio o qualsiasi altra parte del corpo”. Scopriamo insieme chi è stata vittima di quest’aggressione e il motivo che ha scatenato una reazione così brutale da parte di questa donna.

L’inviata de La Vita in Diretta aggredita e la reazione di Alberto Matano

Durante la trasmissione, Alberto Matano ha espresso la sua indignazione riguardo a questa aggressione: “Per fortuna tutto è a posto, ma questi non sono modi che possiamo giustificare. Cosa dovrei dire di fronte alle lacrime di questa ragazza? Provo un profondo senso di indignazione. Mi sento coinvolto perché anch’io sono stato uno studente fuori sede, sono partito a 18 anni e ho percorso la mia strada, venendo dal Sud”. Nel contesto si stava discutendo di un caso di razzismo.

L’inviata de La Vita in Diretta, Lucilla Masucci, è stata aggredita per strada. Una signora ottantenne, sua vicina di casa a Cremona, l’ha colpita alla testa con un ombrello. Questa signora è stata denunciata per aver spruzzato del disinfettante addosso a una ragazza di Bari, a causa del suo pregiudizio contro la famiglia meridionale. Ha persino minacciato di morte, esprimendo il desiderio di dare fuoco alla loro abitazione per “pulire” il condominio. La giovane di 21 anni, di nome Virginia, è stata profondamente colpita da questa aggressione e ha pianto abbondantemente per ciò che ha subito.

Infine, Alberto Matano si è rivolto direttamente alla giovane pugliese, Virginia: “Non è accettabile ciò che stiamo documentando, Virginia non devi piangere e non devi farti del male in questo modo. Sono molto vicino a te, più di quanto tu possa immaginare”.