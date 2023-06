Alberto Matano sconvolto da una battuta infelice a La Vita in Diretta: Il conduttore reagisce prontamente - Controcopertina

Nell’episodio odierno di La Vita in Diretta, si è verificato un momento di grande confusione in diretta per Alberto Matano, che è rimasto sconvolto da una battuta infelice di Barbara Alberti. Nella parte finale del programma su Rai1, come di consueto, si è affrontato un argomento leggero con un gruppo di ospiti interamente femminile, tra cui la già citata scrittrice, Elenoire Casalegno, Marina La Rosa e Barbara De Rossi. Durante la conversazione, si è parlato anche di Al Pacino diventato padre all’età di 83 anni, e qui è arrivata la battuta di Alberti che ha colpito nel segno sbagliato:

“Anche Mario Monicelli ha avuto un figlio a 87 anni, e poi, essendo un samurai, si è gettato dal balcone all’età di 94 anni.”

È inutile dire che il confronto poco appropriato tra i due artisti ha lasciato Alberto Matano letteralmente sbiancato.

Alberto Matano sconvolto dalla battuta di Barbara Alberti: “Speriamo che non faccia una scelta così drastica”

Con la sua battuta, la scrittrice ospite nella puntata di oggi de La Vita in Diretta intendeva sottolineare che anche quando si è molto anziani, non è detto che si debba morire solo per vecchiaia. Il caso del grande regista Mario Monicelli, diventato padre in tarda età, ha dimostrato come una persona lucida possa decidere di morire gettandosi dal balcone dell’ospedale in cui era ricoverato a causa di una malattia incurabile. Tuttavia, il confronto con Al Pacino è sembrato molto fuori luogo e poco pertinente, tanto che il conduttore, dopo aver cambiato espressione e sbiancato, ha preferito cambiare argomento in fretta:

“Speriamo che Al Pacino non prenda una decisione del genere.”

A prescindere dalla battuta infelice, tutte le ospiti, parlando seriamente, hanno convenuto sul fatto che l’aspetto più triste della tardiva paternità di Al Pacino è che il figlio si troverà presto senza padre: quando il bambino raggiungerà l’età adulta, l’attore, se ancora in vita, avrà più di 100 anni.

Manca solo un breve periodo per la conclusione del programma su Rai1: confermata una nuova edizione a settembre

Stiamo avvicinandoci sempre di più alla fine di questa edizione de La Vita in Diretta, con l’ultimo episodio in onda venerdì 30 giugno. Mancano solo otto puntate. Dopo una pausa estiva, Alberto Matano tornerà in onda con una nuova edizione a settembre. Il conduttore stesso ha rivelato il futuro del talk show prima della presentazione ufficiale dei palinsesti, durante l’episodio di ieri.