Oroscopo Paolo Fox weekend e settimana dal 24 al 30 giugno 2023, previsioni complete - Controcopertina

Prepariamoci per l’ultima settimana di giugno 2023, perché Paolo Fox ha rivelato le previsioni astrologiche sulle pagine dell’ultima edizione di DiPiùTV, disponibile in tutte le edicole. Scopriamo insieme quale sarà il giudizio di Fox sulla settimana di ogni segno zodiacale: sarà difficile, sufficiente, discreta, buona o fantastica?

1. Ariete: Una settimana buona – Sebbene la situazione sentimentale sia confusa, le coppie che hanno superato una crisi mostrano una grande forza.

2. Toro: Una settimana buona – Non ci sono grandi difficoltà nell’amore, ma per coloro che desiderano sposarsi o legalizzare un’unione, sarà meglio aspettare un periodo successivo.

3. Gemelli: Una settimana buona – I single godranno di buone opportunità, mentre per le coppie le relazioni saranno più facili da gestire.

4. Cancro: Una settimana fantastica – I single faranno incontri importanti, mentre le coppie che desiderano prendere decisioni significative avranno stelle favorevoli.

Previsioni per gli altri quattro segni: Cosa ci riserva la nuova settimana?

Passiamo ora ai segni dal quinto all’ottavo, le cui previsioni settimanali di Paolo Fox sono state pubblicate sulla stessa rivista (le previsioni di oggi e domani sono tratte da un numero precedente).

5. Leone: Una settimana buona – I single vivranno emozioni intense grazie all’influenza di Venere, mentre per le coppie ci saranno buone giornate per discutere di questioni in sospeso.

6. Bilancia: Una settimana discreta – Inizia la stagione migliore per questo segno, ma potrebbero esserci problemi legati al denaro o ai rapporti con i parenti nelle relazioni di coppia.

7. Scorpione: Una settimana fantastica – I single avranno molte questioni da chiarire, mentre le coppie dovranno affrontare spese per la casa e i figli.

8. Sagittario: Una settimana fantastica – I single avranno ottime opportunità, mentre le coppie avranno bisogno di stabilità in questo periodo.

Paolo Fox, previsioni per gli ultimi quattro segni: La settimana dal 24 al 30 giugno

Concludiamo con le previsioni settimanali dal 24 al 30 giugno per i restanti segni, basandoci sempre sulla stessa fonte citata all’inizio dell’articolo.

9. Vergine: Una settimana buona – I single potrebbero avere difficoltà a dichiarare il loro amore a causa della loro privacy, mentre le coppie si stanno riprendendo da un recente cambiamento radicale.

10. Capricorno: Una settimana discreta – La situazione sentimentale migliorerà gradualmente, e nelle relazioni di coppia ci saranno progressi da fare insieme.

11. Acquario: Una settimana discreta – I single sembrano confusi da alcuni mesi, mentre le coppie stanno affrontando discussioni a causa di vari motivi.

12. Pesci: Una settimana buona – I single rimarranno esitanti, ma le nuove configurazioni astrologiche favoriranno l’amore nelle coppie.

Preparatevi quindi a vivere una settimana piena di aspettative e scoperte secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox. Seguite i consigli del vostro segno e approfittate al massimo delle opportunità che vi si presenteranno!