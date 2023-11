Alcol fatto in casa al matrimonio causa una tragedia: 14 persone decedute

Una cerimonia nuziale in Indonesia, nella regione di Subang, West Java, ha causato una tragedia inaspettata: una coppia di sposi ha servito alcol fatto in casa ai loro invitati, e il risultato è stato devastante. Su un totale di 18 ospiti, 14 sono deceduti, e altri quattro si trovano in condizioni critiche.

La scelta degli sposi di optare per l’alcol fatto in casa, acquistato da un negozio di contrabbando, è stata una decisione dettata dal risparmio e dalla difficoltà di ottenere alcol in una comunità musulmana, dove il consumo di alcol è limitato e, in alcuni casi, vietato. Questi prodotti, spesso di scarsa qualità e privi di controlli sanitari, sono l’unica opzione disponibile in determinati contesti.

La Tragedia si Rivela Dopo i Festeggiamenti

Dopo la celebrazione del matrimonio, gli invitati hanno iniziato a manifestare vari sintomi. Alcuni hanno avuto malori, vomito, dolori addominali e forti mal di testa. Altri hanno perso conoscenza e, pur essendo stati portati al pronto soccorso, 14 persone hanno purtroppo perso la vita, tra cui una giovane vittima di soli 16 anni. Altri quattro ospiti si trovano in condizioni critiche all’interno di un nosocomio.





La Risposta alle Conseguenze

Attualmente, l’unica persona finita in carcere è stata la proprietaria del negozio che ha venduto l’alcol fatto in casa. Tuttavia, per quanto riguarda la coppia di sposi, non sono state avanzate accuse pesanti, almeno per ora. Nondimeno, i giorni successivi alla tragedia hanno visto la comunità del villaggio minacciare la coppia, considerando la strage nuziale come un atto di ritorsione.