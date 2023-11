Scambio di pazienti a Monza: ambulanza porta donna al domicilio sbagliato

Un’incredibile svista nell’ambito sanitario ha portato a un errore drammatico a Monza: una donna anziana è stata erroneamente scambiata con un’altra paziente e trasportata all’indirizzo sbagliato, generando confusione e preoccupazione.

Il tragico incidente si è verificato quando l’ambulanza, che avrebbe dovuto condurre la signora Luisella a casa dopo la dimissione dal pronto soccorso dell’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, ha aperto le porte per far scendere la paziente, ma si è trovata di fronte a una donna sconosciuta. La donna, nonostante insistesse sul fatto di non essere Luisella e di non abitare a quell’indirizzo, era stata portata per errore in quella località.

La Preoccupazione della Figlia

La figlia della paziente, Monica, aveva chiamato i soccorsi il 26 ottobre a causa di un malore accusato dalla madre. Dopo l’esame in pronto soccorso, malgrado alcune irregolarità nei valori, il medico ha deciso di dimetterla, suggerendo un ulteriore controllo dopo una settimana. L’arrivo di un’ambulanza con una donna sconosciuta ha gettato Monica nella confusione più totale.





L’errore ha causato non solo confusione per Monica, che si aspettava il ritorno della madre, ma anche per i familiari dell’altra paziente, Maria, che erano all’oscuro della situazione. La figlia di Luisella ha espresso preoccupazione e disagio per questa tragica incomprensione, affermando che in contesti medici simili, errori del genere sono imperdonabili, considerando quanto sia cruciale la precisione.

La redazione di MonzaToday ha raggiunto l’ospedale per un commento. L’ufficio stampa dell’ospedale Bassini ha espresso formali scuse alla famiglia coinvolta e ha comunicato che stanno conducendo indagini interne per comprendere come sia avvenuto questo scambio tra le pazienti.