Aleandro Baldi oggi rinnega Non amarmi: “non rispecchia quello che sono”

Il cantante toscano è tornato a ricordare il suo iconico duetto con Francesca Alotta all’apprezzato Festival di Sanremo! Non amarmi è diventata, nel tempo, un caposaldo assoluto tesoro della musica italiana, un senza tempo che non manca mai di affascinare. Cantata dagli impareggiabili Aleandro Baldi e Francesca Alotta, vinse la categoria Nuove proposte del Festival di Sanremo del 1992 e, a tutt’oggi, è innegabilmente la composizione più nota di entrambi gli artisti. Tuttavia, in una recente intervista, Baldi sembra quasi rinnegare la canzone.

Il settimanale Vero è riuscito a rintracciare Alendro Baldi per conoscere la sua nuova vita lontano dalle luci della ribalta. In risposta, Baldi ha confessato con passione di non sentirsi adeguatamente rappresentato da Non amarmi e dal testo che l’accompagna, che racconta la storia di un cieco, come Baldi, che implora la donna che gli sta accanto di non amarlo per pietà e compassione .

La confessione di Aleandro Baldi

Aleandro Baldi ha risposto con ardore alla domanda “Non mi ami?”.

Mi lascio alle spalle quella canzone, perché non rispecchia quello che sono. Ha un messaggio così doloroso – anche Jennifer Lopez e Marc Anthony l’hanno cantata e lui interpretava un personaggio malato terminale! Io non sono così: io sono per la positività, la felicità e il godersi la vita!

Aleandro Baldi sembra rinunciare alla sua canzone più famosa, anche se il suo legame con Francesca Alotta è ancora forte: i due continuano a condividere l’ammirazione e la simpatia reciproca. Tuttavia, Baldi, oggi professore di musica, ha confessato che non apparirà mai a Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti in cui Alotta ha partecipato nel 2021. Nonostante questo, il loro forte legame continua a durare!

Aleandro Baldi ha dichiarato con passione che si diletta a fare imitazioni, ma non le farebbe mai in pubblico. Inoltre, il 63enne desidera ardentemente trattare la musica in modo sfaccettato e più complesso, come Morgan si sforza di fare da anni sul piccolo schermo. Baldi ha chiarito di ammirare profondamente l’ex leader dei Bluvertigo.

Che bene ha fatto Aleandro Baldi

Aleandro Baldi è davvero appassionato del suo nuovo progetto, svelando un lato unico della sua personalità attraverso il canto e la musica. Recentemente ha esplorato il mondo del jazz e se ne è completamente innamorato. Nonostante non si sia mai sposato e non abbia mai avuto figli, Baldi si accontenta della sua condizione di single, affermando di essere innamorato dell’amore e della bellezza. La sua visione positiva gli permette di non sentirsi mai solo nella vita quotidiana.