Alena Seredova e Alessandro Nasi: Un matrimonio da sogno con dettagli sorprendenti - Controcopertina

Il grande giorno è finalmente arrivato per Alena Seredova e Alessandro Nasi. La coppia ha pronunciato il fatidico “sì” circondata da parenti e amici che hanno avuto un ruolo fondamentale nella loro storia d’amore. La scelta della testimone di nozze, Lavinia Borromeo, ha svolto un ruolo significativo nell’introduzione della coppia. La cerimonia si è svolta in una città sorprendente, che lascerà i fan della coppia a bocca aperta.

Un matrimonio atteso: Alena Seredova e Alessandro Nasi pronunciano il fatidico “sì”

Dopo nove anni di vita condivisa, Alena Seredova e Alessandro Nasi si sono finalmente sposati. Alena aveva condiviso la notizia con emozione anche durante una trasmissione televisiva. La coppia ha affrontato insieme numerosi momenti di gioia negli ultimi anni, inclusi l’arrivo della loro figlia Vivienne Charlotte nel 2020 e la sorprendente proposta di matrimonio.

La scelta della città e il rito civile a Noto

La scelta della città in cui celebrare il matrimonio ha sorpreso tutti. Alena aveva già annunciato che non sarebbe stata Praga, ma ha optato per la città italiana di Noto, con una cerimonia civile presso la sede del comune. Il sindaco Corrado Figura ha officiato la cerimonia, augurando agli sposi che Noto riscaldi sempre i loro cuori.

Un matrimonio carico di significato e sorprese

Alena e Alessandro hanno scelto di celebrare le nozze a Noto nonostante non abbiano particolari ricordi legati alla città. L’ex modella ha spiegato che amano creare nuovi ricordi puri e questo è stato un modo speciale per farlo. Tra gli invitati, oltre ai testimoni Lavinia Borromeo e John Elkann, cugino di Alessandro Nasi, erano presenti anche Giorgio Chiellini e Carolina Bonistalli. Circa un centinaio di invitati, tra volti noti e rappresentanti dell’imprenditoria italiana, hanno partecipato alla cerimonia. Il ricevimento si è tenuto in una rinomata tenuta nella Val di Noto.

Dettagli indimenticabili e una luna di miele misteriosa

La coppia ha fatto il loro ingresso al matrimonio a bordo di una Fiat 500 decappottabile, incantando tutti i presenti. Dopo la cerimonia civile, hanno proseguito i festeggiamenti in un resort 5 stelle situato in una tenuta incantevole nella Val di Noto. La wedding planner Alessandra Grillo ha contribuito a rendere il giorno ancora più speciale. Resta da svelare la destinazione della luna di miele, che è descritta come adatta a famiglie con bambini, adolescenti e coppie romantiche.

Conclusione: Il matrimonio di Alena Seredova e Alessandro Nasi è stato un evento da sogno, con dettagli sorprendenti e una scelta di location che ha catturato l’attenzione di tutti. La coppia ha iniziato questa nuova fase della loro storia con gioia e emozione, creando ricordi indimenticabili insieme ai loro cari. Non vediamo l’ora di scoprire quale sarà la prossima avventura per questa coppia affascinante.