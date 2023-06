Unomattina in trasformazione? Massimiliano Ossini richiede più spazio - Controcopertina

Recentemente, Platinette ha espresso il proprio pensiero riguardo a Massimiliano Ossini e al suo programma mattutino, la cui edizione 2022/2023 si è conclusa di recente. Nella sua rubrica “La TV che vedo” su DiPiù, Platinette ha sottolineato la bravura del conduttore ma ha evidenziato la necessità di un maggiore spazio per dimostrarne il talento. Ossini ha guidato la trasmissione mattutina per dodici mesi consecutivi, passando dalla versione estiva in coppia con Maria Soave nel 2022, fino alla conduzione solitaria da settembre fino a questa settimana.

Massimiliano Ossini, un gentiluomo d’altri tempi

Platinette ha elogiato Massimiliano Ossini per il suo atteggiamento da gentiluomo d’altri tempi e ha criticato la scelta della Rai di ridurre la durata del programma a solo un’ora.

Unomattina trasformato: Ossini ha affrontato la sfida

Platinette ha sottolineato che Ossini ha dovuto sostenere una trasmissione che ha subito non solo una trasformazione nella forma, ma anche una riduzione delle dimensioni, che ha portato a una frammentazione tale da limitare la diretta a poco più di un’ora. Durante la stagione, Ossini si è concentrato su argomenti leggeri rispetto al programma successivo, Storie Italiane di Eleonora Daniele. Sebbene i temi trattati da Ossini siano stati piacevoli e utili, non hanno avuto un impatto significativo in termini di ascolti.

L’impegno del servizio pubblico e la distinzione di Ossini

Platinette ha sottolineato che, nonostante tutto, Massimiliano Ossini si è distinto per la sua correttezza ed eleganza come conduttore. Tuttavia, ha espresso la sensazione che la frammentazione delle mattinate su Rai1 non abbia giovato al programma Unomattina. Platinette ha suggerito che lo show di Fiorello, che è stato spostato su Rai2 a causa della protesta dei giornalisti, avrebbe potuto fungere da traino per Unomattina.

Riconferma ufficiale per Ossini

In conclusione, Massimiliano Ossini ha ricevuto la riconferma ufficiale alla conduzione di Unomattina solo due giorni fa, nonostante le sfide e le trasformazioni del programma.

Conclusione: Le opinioni espresse da Platinette evidenziano la necessità di dare a Massimiliano Ossini uno spazio maggiore per mostrare il suo talento e il suo stile distintivo come conduttore. La sua riconferma ufficiale alla guida di Unomattina dimostra la fiducia riposta in lui dalla Rai nonostante le sfide affrontate. Sarà interessante vedere come il programma si svilupperà nella prossima edizione.