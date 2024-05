Maestra all’asilo serve pasta al ragù a un bambino di 9 mesi, il piccolo soffoca e muore

Oliver Steeper, un bambino di soli 9 mesi, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto all’asilo nido Jelly Beans di Ashford, nel Kent. Nonostante le rassicurazioni dei responsabili, il piccolo è morto soffocato mentre mangiava pasta al ragù, sollevando gravi questioni sulla sicurezza alimentare nelle strutture per l’infanzia.





In un asilo nido di Ashford, nel Kent, un tragico incidente ha portato alla morte del piccolo Oliver Steeper, di appena 9 mesi. Il dramma si è consumato all’asilo nido Jelly Beans, dove Oliver frequentava da quattro settimane, partecipando a due mezze giornate settimanali nella “Stanza dei Panda”, destinata ai bambini dai tre mesi ai due anni. Durante il pranzo, mentre una maestra somministrava pasta al ragù a Oliver e ad altri tre bambini, il piccolo ha iniziato a mostrare segni di soffocamento.

Nonostante l’intervento immediato del personale dell’asilo, la situazione è precipitata rapidamente. La maestra, formata al primo soccorso, ha tentato di liberare le vie respiratorie di Oliver con colpi sulla schiena. Il direttore dell’asilo ha poi eseguito la manovra di rianimazione seguendo le istruzioni degli operatori del servizio di emergenza. Oliver è stato trasportato d’urgenza all’ospedale, ma le scansioni cerebrali hanno rivelato danni irreversibili. Dopo sei giorni di agonia, Oliver è deceduto.

Questo tragico evento ha avuto conseguenze devastanti non solo per la famiglia di Oliver ma anche per l’asilo nido. A seguito dell’incidente, l’asilo Jelly Beans è stato chiuso. Durante l’inchiesta, i genitori di Oliver hanno espresso il loro dolore e la frustrazione, sottolineando che il figlio non era assolutamente in grado di masticare cibi solidi come quelli serviti dall’asilo. La madre di Oliver, in lacrime, ha ricordato come a casa gli venissero preparati solo pasti frullati, e si erano fidati delle rassicurazioni del personale dell’asilo riguardo alla preparazione del cibo.

Domande sulla sicurezza alimentare

La morte di Oliver ha sollevato serie domande sulla sicurezza alimentare nelle strutture per l’infanzia. Gli esperti stanno ora esaminando le procedure dell’asilo per garantire che tragedie simili non si ripetano. La vicenda ha suscitato un’ondata di commozione e solidarietà nella comunità, con molti che chiedono una maggiore attenzione alle esigenze alimentari dei bambini piccoli negli asili nido.

Un ricordo straziante

Oliver Steeper sarà ricordato come un bambino allegro e pieno di vita. La sua tragica morte ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi genitori e di tutti coloro che lo conoscevano. La comunità si stringe attorno alla famiglia Steeper, offrendo supporto in questo momento di inimmaginabile dolore. Le indagini continuano per determinare se vi siano state negligenze o errori nelle procedure adottate dall’asilo Jelly Beans.

La tragedia di Oliver ci ricorda l’importanza di una rigorosa supervisione e di protocolli di sicurezza alimentare adeguati nelle strutture per l’infanzia. È essenziale che gli asili nido adottino misure preventive efficaci per garantire la sicurezza e il benessere dei bambini a loro affidati. La speranza è che la morte di Oliver non sia vana e che porti a miglioramenti significativi nelle pratiche di cura e nutrizione nei nidi.

Oliver Steeper, il bambino di 9 mesi che ha perso la vita in un tragico incidente all’asilo nido Jelly Beans, resterà nei nostri cuori come un simbolo della necessità di vigilare costantemente sulla sicurezza dei più piccoli.