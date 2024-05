Annalisa Arena di Verona 2024 dove vederlo in tv e in streaming, orario e scaletta concerto

Annalisa Arena di Verona 2024: dove vederlo in TV e la scaletta del concerto

Scopri come seguire il concerto sold out di Annalisa all’Arena di Verona 2024, le date, la scaletta e dove poter vedere l’evento in TV e streaming.





Per la prima volta nella sua carriera, Annalisa si esibirà all’Arena di Verona in un evento che promette di essere indimenticabile. Questo concerto fa parte del suo tour “Tutti in Arena”, che si terrà il 14 e il 20 maggio 2024 alle ore 21. La cantante, conosciuta per il suo stile unico e per le sue performance emozionanti, è una delle cantautrici più apprezzate in Italia, e questa sarà un’occasione unica per vederla dal vivo in uno degli scenari più suggestivi del Paese.

Annalisa Arena di Verona 2024: scaletta del concerto

La scaletta del concerto di Annalisa include alcune delle sue canzoni più amate e conosciute:

Euforia La crisi a Saint-Tropez Se avessi un cuore Un domani (Annalisa feat. Mr. Rain cover) Ragazza Sola Direzione la vita Movimento lento Bye Bye Rosso Corallo Tsunami Mon Amour Diamante lei e luce lui / Una finestra tra le stelle / Senza riserva Vento sulla luna / Walking on the Moon Nuda Stelle Bollicine Tropicana / Disco Paradise Il mondo prima di te / Dieci Sweet Dreams (Are Made of This) (Eurythmics cover) Eva+Eva Ti dico solo Bellissima Sinceramente Indaco Violento

Annalisa Arena di Verona 2024: dove vederlo in TV e in streaming

A differenza di altri eventi musicali come Una Nessuna Centomila o Il Volo Tutti Per Uno, trasmessi su Rai 1 e Canale 5, il concerto di Annalisa all’Arena di Verona resterà privato per i soli spettatori presenti. Non ci sarà alcuna diretta in TV o streaming. Tuttavia, i fan potranno contare sulle testimonianze pubblicate sui vari social media come YouTube, TikTok, Twitter, e Instagram per rivivere le emozioni dell’evento.

Questo evento si preannuncia come uno dei più attesi dell’anno per i fan della cantante, e la sua esibizione all’Arena di Verona sarà sicuramente ricordata a lungo. Annalisa, con la sua voce inconfondibile e il suo carisma, promette di regalare una serata di grande musica e forti emozioni. Se non riuscirai ad essere presente, non perdere le condivisioni sui social per non farti sfuggire nemmeno un momento di questo spettacolo unico.

In conclusione, il concerto di Annalisa all’Arena di Verona 2024 è un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica italiana. Con una scaletta ricca di successi e un’ambientazione suggestiva, questo evento rappresenta una delle tappe più importanti del tour della cantante. Non resta che attendere con ansia e, per chi non potrà essere presente, seguire i resoconti sui social per vivere comunque le emozioni di una serata magica