Una notte di terrore ha colpito Campobasso, con una tragedia che ha scosso profondamente una famiglia. Durante la notte del 17 al 19 dicembre, un incendio ha devastato la loro casa in contrada Colle Calcare, causando la morte di un bambino di 9 anni. Il nonno del bambino, Antonio, ha condiviso i dettagli agghiaccianti dell’accaduto.

La Voce del Nonno

Antonio, che vive al piano di sotto dell’edificio, ha descritto il momento in cui si è reso conto dell’incendio: “È successo intorno a mezzanotte – racconta – io me ne sono accorto perché ho sentito il rumore di mattonelle che scoppiavano. C’era tanto fumo in casa, proveniente soprattutto da un divano, e i bambini, che in quel momento stavano dormendo, lo hanno respirato.”

La tragedia ha coinvolto una famiglia intera. Il papà, in uno stato di shock devastante, è riuscito, come confermato dal nonno Antonio, insieme alla moglie, a mettere in salvo i loro due fratellini. La madre del piccolo Alessandro e gli altri due figli, di 4 e 12 anni, sono stati ricoverati in ospedale in condizioni gravi. Il figlio maggiore è stato poi trasferito al ‘Cardarelli’ di Napoli.





I soccorritori hanno cercato disperatamente di rianimare il piccolo Alessandro, portato fuori di casa dal padre, ma la sua situazione è apparsa subito disperata. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimarlo, il bambino di 9 anni è purtroppo deceduto. L’incendio è stato finalmente domato solo quattro ore dopo, intorno alle 5 del mattino.

Le Indagini in Corso

Questa tragedia ha scosso la città di Campobasso e la comunità di Riccia, paese d’origine della famiglia. Le indagini sono in corso per determinare le cause precise dell’incendio e della morte del bambino. L’autopsia sarà fondamentale per chiarire i dettagli. Si ipotizza che l’incendio possa essere stato causato da un corto circuito da una ciabatta elettrica sovraccarica, ma non si esclude che una candela natalizia, accesa per le decorazioni, possa essere stata coinvolta nel tragico rogo.

Questa tragedia continua a scioccare la comunità locale e rimane un cuore spezzato per la famiglia colpita dalla perdita di un giovane così promettente.