Il video-scuse di Chiara Ferragni, in cui affronta la questione della beneficenza, della sua collaborazione con Balocco e della multa inflittale dall’Antitrust, ha scatenato un acceso dibattito e numerose reazioni. Tra i molti commenti, spiccano quelli dei suoi collaboratori, amici e familiari.

Il Sostegno degli Amici

Angelo Tropea, un amico di lunga data di Chiara Ferragni e suo compagno di percorso imprenditoriale, ha manifestato il suo sostegno con parole di apprezzamento: “Ti fa onore questo messaggio pubblico. Mai che a farlo sia qualcuno che ci rappresenta nella vita pubblica. Mai. Ancora una volta il fallimento di una classe politica in termini di onestà e dignità. Sempre con te.”

Manuele Mameli, truccatore di Chiara Ferragni, ha elogiato la bellezza, la generosità e la purezza della sua amica, dichiarando il suo incondizionato sostegno.





Fabio Maria Damato, General Manager di The Blonde Salad e di Chiara Ferragni Collection, ha espresso la sua vicinanza e solidarietà con un semplice cuore.

Il Calore della Famiglia

Anche la madre di Chiara, Marina Di Guardo, ha mostrato il suo amore e la sua vicinanza alla figlia con un cuore. Lo stesso gesto è stato compiuto da Fedez, il marito di Chiara Ferragni, e dalle sue sorelle Valentina e Francesca.

Solidarietà dai Colleghi

Alcuni amici influencer di Chiara Ferragni hanno condiviso parole di ammirazione e affetto. Alice Campiello l’ha definita “spettacolare” e una delle persone più umili, semplici, altruiste e pure che abbia mai conosciuto.

Luca Argentero, grande amico dell’influencer, ha risposto al video pubblicando un emoticon di mani giunte in segno di preghiera, dimostrando il suo appoggio incondizionato.

Riflessioni e Sostegno

In questo momento di difficoltà, Chiara Ferragni ha ricevuto non solo messaggi di solidarietà, ma anche riflessioni sulla natura dei social media. Stefano Guerrera, influencer ed esperto informatico, ha sottolineato l’unicità di Internet, dove chiedere scusa o restare in silenzio sembrano sempre le scelte sbagliate.

In conclusione, il video-scuse di Chiara Ferragni ha scatenato una valanga di supporto da parte di amici, familiari e collaboratori, dimostrando quanto sia rispettata e ammirata non solo per il suo successo, ma anche per la sua autenticità e generosità.