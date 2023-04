Alessandro Enginoli, chi è l’ex marito di Claudia Gerini? Età, lavoro e figlia Rosa

Claudia Gerini, amata artista italiana, ha avuto molti amori nel corso della sua vita. Uno dei più importanti è stato Alessandro Enginoli, con cui ha avuto la sua primogenita, Rosa.

Claudia Gerini è un’amatissima attrice italiana, nata nel 1971 e che ha debuttato nel 1987 nel film “Roba da ricchi”. Ha ottenuto un immenso successo con “Viaggi di nozze” di Carlo Verdone nel 1995. Più recentemente, il suo lavoro nello show prodotto da Netflix “Suburra – La Serie” le ha fatto guadagnare ulteriori riconoscimenti. Claudia è anche madre di due bambine, la prima avuta dall’ex marito, il dirigente finanziario Alessandro Enginoli, con cui è stata sposata dal 2002 al 2004.

Alessandro Enginoli è stato eletto nuovo presidente della Piccola Industria di Assolombarda dal Comitato Piccola Industria dell’associazione. Sostituisce Alvise Biffi e guiderà la Piccola Industria per il prossimo quadriennio 2016-2020. Abbiamo piena fiducia in Alessandro Enginoli e siamo sicuri che la sua leadership porterà grandi successi alla Piccola Industria.

Enginoli è un illustre membro del Consiglio di Presidenza di Assolombarda ed è fondatore e presidente di BioStrada, un’azienda innovativa dedicata alla ricerca di tecnologie sostenibili e alla produzione e vendita di spazzatrici stradali ecologiche e a basso impatto ambientale.

Claudia Gerini e Alessandro Enginoli sono stati sposati per due anni prima di separarsi. Tuttavia, i due sono rimasti amici per il bene della figlia Rosa, come ha rivelato la stessa Gerini in un’intervista ad Amica. Ha spiegato che c’è voluta molta pazienza da parte di tutte le persone coinvolte per far funzionare la relazione, e che è stato più facile lasciar andare frustrazioni e risentimenti quando ci si è concentrati sul benessere della figlia. La Gerini ha concluso che a volte è necessario voltare pagina rispetto a una vita infelice e che è possibile ricominciare da capo.

Alessandro Enginoli e la sua ex moglie Claudia Gerini sono gli orgogliosi genitori della quindicenne Rosa, che assomiglia in modo impressionante alla madre e sta seguendo le sue orme apparendo in diversi progetti cinematografici e televisivi.

È stata protagonista della fiction di Marco Risi “L’Aquila – Grandi promesse” e del cortometraggio da brivido “Remember”, diretto da Federico Zampaglione, il frontman dei Tiromancino, che è stato associato alla madre. Ha anche interpretato la Gerini da bambina nel film di Tonino Zangardi del 2015 “L’esigenza di unirmi ogni volta con te”, dimostrando il suo notevole talento.

Claudia Gerini continua a concentrarsi sulla carriera e sulla maternità, senza il supporto di un partner. In un’intervista rilasciata alla rivista “F”, ha confermato di essere single e di voler avere un altro figlio, ma di non poterlo fare a causa della sua attuale situazione sentimentale.

Credo fermamente che dovrei essere in grado di accogliere un bambino in affidamento, anche se sono single. È scandaloso che in una nazione sviluppata una donna che ha i mezzi finanziari e lo spazio in casa per dare amore e cure a un bambino non possa farlo”, ha dichiarato Gerini.