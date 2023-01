Alessandro Uomini e Donne aggredito da Tina: gelo in studio

Alessandro Uomini e Donne farà il suo ingresso in grande stile nella stagione 2023 di Uomini e Donne. Gemma e Paola si contenderanno le attenzioni di Alessandro, un 53enne di San Giorgio a Cremano, mentre Tina lo prenderà in simpatia.

Gemma e Alessandro hanno avuto un appuntamento di successo, durante il quale Gemma ha rivelato di provare una doppia sensazione di attrazione fisica ed emotiva. Tina Cipollari l’ha interrogata in merito e Gemma ha risposto che non si vergogna dei suoi sentimenti.

Ho cenato con Paola e c’è stato un presunto bacio.

Dopo l’appuntamento con Gemma, Alessandro è uscito con l’altra corteggiatrice, Paola. Ha riferito che la serata è stata un successo, notando che Paola è una persona intelligente e motivata. Ha confermato di aver consegnato a tutti e tre un segno di apprezzamento e che Gemma era a conoscenza dei suoi piani di incontro con gli altri corteggiatori. Gemma ha confermato di essere a conoscenza delle sue intenzioni, ma ha dichiarato che al momento non la preoccupa. Alessandro ha riferito che lui e Paola sono andati nello stesso albergo.

Gemma sembra essere invidiosa e inizia a rimproverare Paola per le sue presunte smorfie di scherno. Paola ha risposto con “Perché sei così arrabbiata con me?”. Maria De Filippi ha chiesto ad Alessandro se fossero stati intimi e lui ha risposto: “No, ci siamo solo baciati sulle labbra”. Gianni Sperti ha chiesto a Paola di verificare, ma lei ha esitato, lasciando intendere che ci fosse stato qualcosa di più. Mentre Sperti e Tina Cipollari continuavano a incalzarla, Paola ha lasciato lo studio in lacrime. Alessandro ha commentato: “Sono rimasto perplesso dalla sua reazione”.

Tina ha espresso la sua disapprovazione nei confronti di Alessandro in modo veemente.

Paola è rientrata in studio e ha espresso il suo disagio per il modo in cui Alessandro aveva svalutato il loro bacio. Ha dichiarato: “Avevo iniziato a provare dei sentimenti forti per te e tu non hai riconosciuto il significato del nostro abbraccio”. A questo punto, ha ricominciato a piangere, dicendo: “Mi dispiace Maria, non ce la faccio”, e ha lasciato lo studio ancora una volta, spingendo Tina a dirigere la sua rabbia verso Alessandro, che ha esclamato: “Sta piangendo e tu hai il coraggio di ridere? Potrei distruggere facilmente una persona come te!”.