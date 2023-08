Alex Belli: il debutto atteso e i retroscena del suo percorso televisivo

Il grande ritorno su Rai Uno con “Tale e Quale Show”

Dal prossimo 22 settembre, **Alex Belli**, ex protagonista del Gf Vip 6, farà il suo debutto nella tredicesima edizione di _Tale e Quale Show_ su Rai Uno, talent condotto dall’inossidabile Carlo Conti. Durante una pausa nel suo viaggio a Sharm El Sheikh (Egitto) con la compagna Delia Duran, Belli ha condiviso con Novella 2000 la sua eccitazione per questa nuova avventura televisiva. Tra le icone che l’attore desidera imitare troviamo:

– Tiziano Ferro

– Mario Biondi

– Antonello Venditti

Il suo coach di canto, entusiasta, lo guida costantemente, fornendogli preziosi suggerimenti.

Una carriera poliedrica in TV

Alex Belli non è nuovo al mondo dei talent show. Nel 2012, lo avevamo visto danzare in _Ballando con le Stelle_ accanto a Samanta Togni. “Sono abbastanza trasversale da adattarmi ad ogni tipologia di format”, ha dichiarato Belli. Carlo Conti, infatti, gli aveva già proposto in passato di unirsi al cast di _Tale e Quale Show_, ma **conflitti di impegni** avevano sempre ostacolato la sua partecipazione. Ora, finalmente, il momento è giusto.

Delia Duran: affari e gelosie

Mentre Alex si dedica alla sua nuova avventura televisiva, Delia Duran gestirà la loro società di produzione. Secondo Belli, anche se Delia non ha progetti televisivi in vista, è improbabile che resti inattiva. Ma cosa c’è dietro la gelosia di Delia? I fan ricorderanno quando, durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, Delia aveva fatto irruzione nella Casa per confrontarsi con Alex a causa della sua vicinanza con l’influencer Soleil Sorge. Tuttavia, la coppia ha superato quell’ostacolo e Delia è diventata a tutti gli effetti una concorrente del reality.

Amore e sfide personali

Nonostante siano insieme da 4 anni, Alex e Delia stanno ancora cercando di avere un bambino. Belli, con emozione, ha dichiarato che, nonostante i loro sforzi, forse “non è ancora il momento”. Ha espresso la sua fede nel “disegno divino” e nel rispetto per ciò che la vita ha in serbo per loro.

Riguardo alla possibilità di amare un altro uomo, Belli ha riflettuto sulla differenza tra affetto profondo e attrazione romantica. Nonostante abbia lavorato in ambienti come la moda e la TV, dove ha incontrato molti uomini attraenti, sostiene di essere sempre rimasto indifferente al loro fascino.

Barbara D’Urso: l’addio a Mediaset e le parole di Belli

Alex Belli ha anche condiviso i suoi pensieri sull’addio di Barbara D’Urso a Mediaset. Oltre ad un’amicizia sincera, Belli nutre una **profonda stima** per Barbara e crede che l’addio non segni la fine della sua carriera. Prevede che l’icona televisiva si reinventerà e sorprenderà tutti nella prossima stagione televisiva.

Conclusione

Dalla carriera televisiva alle sfide personali, Alex Belli ha dimostrato di essere una figura poliedrica nel panorama dello spettacolo italiano. Il suo debutto in “Tale e Quale Show” è solo l’ultimo capitolo di una carriera brillante e variegata.