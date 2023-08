“Ma dove era finita Benedetta?” La 12enne misteriosamente scomparsa è stata ritrovata sana e salva. I carabinieri avevano dei sospetti, e infine, lei è riapparsa. Che avventura ha vissuto?

Il ritrovamento a Roma

Benedetta Cristofani, la dodicenne di Tarquinia scomparsa lo scorso 4 agosto, è stata finalmente ritrovata a Roma. Secondo le prime informazioni, la giovane era stata ospite presso amici. «Sì questa volta, per fortuna, è vero», ha commentato con sollievo Roberto, il padre della ragazza.

Le parole del padre

Roberto ha raccontato dell’angoscia vissuta in questi giorni, esprimendo alcune perplessità sul luogo dove era stata collocata la figlia: «Nella struttura era stata portata due sabati fa. Si sarebbe dovuto trattare di una permanenza temporanea. Non mi hanno dato l’indirizzo, solo un numero di cellulare. Venerdì scorso mi hanno chiamato dicendomi che Benedetta non si trovava».

L’allarme lanciato: Nei giorni seguenti alla scomparsa, il padre aveva anche divulgato appelli sui social e contattato i carabinieri di Tarquinia.

Il mistero del cellulare: Il dispositivo mobile di Benedetta è ora nelle mani degli investigatori e potrebbe essere cruciale per comprendere gli eventi.

La reazione dell’Italia e gli sviluppi delle indagini

La scomparsa di Benedetta ha commosso e preoccupato l’intera nazione per diversi giorni. Ora, gli investigatori sono chiamati a fare luce sui motivi dell’allontanamento della giovane dalla struttura estiva.

Analisi del cellulare e profili social: Grazie all’analisi del cellulare e dei profili social della ragazzina, gli investigatori della postale hanno tracciato i suoi spostamenti.

Zone di movimento: Gli spostamenti di Benedetta si sono concentrati principalmente nella zona sud-ovest di Roma.

Il momento della resa: Informata che le abitazioni in cui si era rifugiata erano state individuate, Benedetta ha deciso di farsi rintracciare presso la stazione della Cecchignola.

Conclusione

Questa vicenda, pur avendo avuto un esito positivo, ha messo in luce la necessità di maggior trasparenza e comunicazione tra strutture di accoglienza e famiglie. Ora, gli investigatori lavorano per comprendere appieno tutte le circostanze del caso.