Alice Campello sta meglio: l’influencer è uscita dalla terapia intensiva

Siamo felicissimi di annunciare che la bellissima e stimolante influencer, modella e moglie dell’ex giocatore della Juve Alvaro Morata, si è ripresa completamente dalle complicazioni post-parto dopo la nascita della sua preziosa figlia, Bella! Suo marito è entusiasta di comunicare che ora è tornata in piedi e sta bene.

Con immenso sollievo, l’influencer Alice Campello è stata dimessa dal reparto di terapia intensiva della Clínica Universidad de Navarra, dove era stata ricoverata per complicazioni post-parto dopo aver dato alla luce la figlia Bella. Il marito, l’ex Juve Alvaro Morata, ha condiviso la notizia su Instagram. “Sono sopraffatto dall’emozione. È una combattente incredibile e una fonte di ispirazione per me. Sono stati i giorni più bui della mia vita”, ha scritto, esprimendo la sua gratitudine ai medici che le hanno prestato cure eccellenti e le sono stati vicini.

I messaggi di solidarietà

Bella, la quarta figlia di Campello e Morata, è nata nel 2021 e la nascita è stata annunciata con un post su Instagram. Purtroppo l’influencer ha dovuto sottoporsi a una terapia intensiva a causa di alcune complicazioni che hanno spaventato la sua famiglia. La notizia ha scatenato un’ondata di amore e sostegno da parte di molti, tra cui Paulo Dybala che ha scritto: “Ti vogliamo bene”. Chiara Biasi ha fatto eco al suo sentimento con “La nostra leonessa” e Chiara Ferragni ha augurato con tutto il cuore “Bella, tesoro guarisci presto”.