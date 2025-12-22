La Coinquilina Che Imparò a Sue Spese

Vivo in un appartamento con tre coinquiline, ma una di loro, Sharon, non lava mai i piatti. Cucina come se dovesse sfamare un esercito, usa ogni singola pentola e padella che possediamo, e poi sparisce, come se una fatina della cucina fosse incaricata di ripulire tutto. Non è che non gliel’avessi fatto notare. Ho provato a chiedere, a supplicare, ho lasciato post-it, persino creato un calendario delle pulizie con emoji e stelline brillanti. Lei rideva e diceva: «Sono troppo impegnata».

All’inizio pensavo che prima o poi avrebbe colto il messaggio. Le ho lavato i piatti un paio di volte, sperando che si trattasse solo di distrazione o di giornate difficili. Ma quando è diventata una cosa quotidiana e mi facevano male i polsi a forza di grattare formaggio secco dalle teglie dei suoi “nachos di mezzanotte,” ho capito che mi stava prendendo in giro.





Così ho elaborato un piano. Ogni volta che lasciava i piatti sporchi, li raccoglievo e li infilavo in un contenitore di plastica — ciotole incrostate, forchette incollate dalla salsa — e lo nascondevo silenziosamente sotto il suo letto quando non c’era.

Sì, era meschino. Ma anche rubarsi tutte le posate pulite lo era. E poi, ero stufa dei promemoria passivo-aggressivi. Volevo che lo sentisse sulla pelle.

Passarono alcuni giorni. L’odore iniziò a diffondersi. All’inizio, un vago sentore acido nel corridoio. Poi l’intera sinfonia degli avanzi marci. Una sera, Sharon entrò in salotto con il naso arricciato come se avesse annusato spazzatura bollente.

«Che diavolo è questo odore?!» sbraitò, spalancando le finestre.

Alzai le spalle dal divano. «Boh. Forse la spazzatura va portata fuori?»

Jules abbassò la testa per non ridere. Amber uscì dalla stanza per non scoppiare a ridere in faccia a Sharon. Lei tornò nella sua camera — e sentimmo il suo urlo.

Rientrò infuriata, il contenitore in mano, colante di liquidi e rancore. «SEI PAZZA?! Hai messo questa roba sotto il mio letto?!»

La guardai con calma. «Sono i tuoi piatti. Non li volevo più in cucina.»

Sembrava pronta ad esplodere. «È disgustoso. Potevi parlarmene!»

La fissai a lungo. «L’ho fatto. Più volte.»

Sbatté il contenitore sul pavimento e si chiuse in camera, brontolando su “coinquiline immature” e “situazioni tossiche.” Il dramma durò circa un giorno e mezzo.

Poi le cose presero una piega strana.

Il mattino dopo, il mio shampoo sparì dalla doccia. Non spostato — proprio sparito. Lo stesso con il balsamo e il detergente viso. Al loro posto, un post-it sullo specchio: «Comprati il tuo.»

Sbattei le palpebre. Erano già miei. Ma non avevo voglia di litigare per del sapone. Comprai delle mini confezioni da viaggio e iniziai a tenerle sotto il letto in una borsa da toilette.

Qualche giorno dopo, sparì la mia tazza preferita. Poi una felpa. La mia collezione di coperchi per Tupperware svanì. Sharon non disse nulla. Continuò a cancellarmi dagli spazi comuni in silenzio e con passiva aggressività.

Invece di vendicarmi, convocai una riunione di casa.

Amber portò degli snack. Jules arrivò con un quaderno. Sharon si presentò con dieci minuti di ritardo, convinta che l’avremmo implorata di essere ragionevole.

Andai dritta al punto. «Così non funziona. E non parlo solo dei piatti. O fissiamo dei limiti chiari negli spazi comuni, o qualcuno se ne va.»

Sharon rise. «Sul serio? Mi state facendo passare per un mostro.»

Amber intervenne. «Un po’ lo sei. Sto dormendo dal mio ragazzo solo per evitare questa casa.»

Jules annuì. «Non possiamo cucinare, non possiamo lasciare nulla in giro, e ora spariscono anche le nostre cose? Non è giusto.»

Sharon rimase interdetta. Per un attimo, vidi la colpa attraversarle lo sguardo. Poi si alzò, si sistemò i capelli e disse: «Va bene. Me ne vado io.»

Nessuno disse nulla. Fu un sollievo, ma anche un po’ triste. Quando Sharon si era trasferita, era simpatica, socievole, organizzava serate cinema. Ma col tempo, tra stress da lavoro, notti insonni e chissà cos’altro, era diventata la nuvola nera della casa.

Un mese dopo se ne andò. L’aiutammo a portare giù gli scatoloni — non perché ci piacesse, ma perché abbiamo ricevuto una buona educazione. L’appartamento sembrò immediatamente più leggero di venti chili quando la porta si chiuse dietro di lei.

La vita migliorò subito. La cucina rimaneva pulita. Amber ricominciò a fare dolci. Jules tirò fuori il frullatore che non aveva mai potuto usare. Ci riprendemmo il nostro spazio. Si poteva respirare.

La nuova coinquilina, Sami, era un sogno. Etichettava gli avanzi, puliva i piani, e si offriva persino di lavare piatti non suoi. Sembrava di vivere in uno spot pubblicitario su freschezza e responsabilità adulta.

Pensavo che fosse finita lì, la storia con Sharon. Ma due mesi dopo, ricevetti un messaggio su Instagram.

«Ehi. So che le cose sono finite male. Volevo solo chiedere scusa. Non stavo bene, e ho scaricato tutto su chi mi stava intorno. Non lo meritavate. Spero che ora vada meglio.»

Rimasi a fissare quel messaggio per un minuto intero. Non era lungo, ma era… sincero. Non difensivo. Solo reale.

Lo mostrai a Jules e Amber. Rimasero in silenzio, assorbendo le parole.

Amber disse: «Ci vuole coraggio.»

Jules annuì. «È stata insopportabile, ma almeno ha ammesso le sue colpe.»

Le risposi.

«Grazie per averlo detto. Significa molto. Noi stiamo bene. Spero anche tu.»

Mi mandò un cuoricino. Nient’altro. Ma mi lasciò un calore strano nel petto.

Qualche settimana dopo, la incontrai al supermercato. Sembrava diversa — più in salute, ben riposata, capelli raccolti, persino con gli orecchini, che prima non metteva mai.

Mi sorrise. «Ciao.»

Ricambiai il sorriso. «Ciao.»

Mi aiutò a prendere un sacco di riso dallo scaffale alto e disse: «Ora sto da mia cugina. Ho preso una pausa dal lavoro. Ho iniziato terapia.»

Annuii. «Sono contenta.»

Rise piano. «Odio ancora i piatti, eh. Ma ora li faccio a turni, come un’adulta.»

Sorrisi. Forse era il momento più autentico che avessimo mai condiviso.

Mentre ci salutavamo, realizzai una cosa importante. Le persone non sono mai solo una cosa. Sharon non era solo “quella disordinata”. Era anche una persona sopraffatta, che non sapeva chiedere aiuto, che si era fatta sommergere dalla vita come dai piatti.

Questo non la scusa. Le sue azioni hanno avuto conseguenze. Ha perso la casa, le amicizie, forse anche un po’ di autostima. Ma la crescita? Quella vale qualcosa.

Ora, ogni volta che lavo i piatti, penso a come una pila di piatti incrostati si è trasformata in una strana, tortuosa lezione su limiti, pazienza e perdono.

Convivere mette alla prova. Ti mostra chi sei quando le cose diventano sporche, ingiuste o meschine. Ma se affronti la situazione — e magari nascondi una lezione sotto il letto — potresti uscirne migliore.

Hai mai avuto un coinquilino che ti ha fatto impazzire? O sei stato tu quel coinquilino? Racconta la tua storia e metti un like se anche tu hai sopravvissuto alla giungla della convivenza. Ci siamo passati tutti.