Nella vita di una celebrità, spesso ciò che accade dietro le quinte suscita grande curiosità tra i fan. Nel caso dell’amato attore comico italiano Fabio De Luigi, la sua storia d’amore con l’attrice Jelena Ilic è un argomento di interesse, così come la loro famiglia. In questo articolo, sveleremo chi sono Jelena Ilic, Dino e Lola, la moglie e i figli di Fabio De Luigi.

La Storia d’Amore tra Fabio De Luigi e Jelena Ilic

L’incontro tra Fabio De Luigi e Jelena Ilic è avvenuto in modo piuttosto casuale, durante una cena tra amici in comune. Questo evento segna l’inizio di una relazione che dura ormai da oltre due decenni, dal 1998 per l’esattezza.

I Figli di Fabio De Luigi e Jelena Ilic

Questa affiatata coppia ha due splendidi figli. Il primogenito, Dino, è venuto al mondo nel 2007, mentre la seconda figlia, Lola, è nata nel 2011. Attualmente, Dino ha 15 anni, mentre Lola ha 11 anni.





Jelena Ilic: Una Carriera Poliedrica

Jelena Ilic, originaria della Serbia e nata nel 1969, è una donna di talento con una carriera poliedrica. In passato, ha lavorato come top model e, successivamente, ha fatto il suo ingresso nel mondo della scrittura televisiva.

Non solo ha dato il suo contributo alla stesura di programmi televisivi di successo, ma ha anche collaborato con Fabio De Luigi in progetti come “Mai dire Gol” e “Mai dire Domenica”. La sua versatilità professionale è senza dubbio impressionante.

La Vita Privata di Fabio De Luigi e Jelena Ilic

In una recente intervista, Fabio De Luigi ha condiviso alcune riflessioni sulla sua vita privata e sulla relazione con Jelena Ilic. Questo attore di talento ha raccontato di aver incontrato Jelena quando aveva 31 anni, proprio durante quella cena tra amici di cui abbiamo parlato in precedenza. Nonostante le loro origini diverse, con Jelena serbo-croata e Fabio italiano, la loro connessione è stata istantanea.

Fabio ha dichiarato:

“Ho incontrato Jelena quando avevo 31 anni a una cena tra amici. Lei, che è serbo-croata, viveva in Romagna da cinque anni. Da quel primo incontro, non ci siamo più lasciati e condividiamo tutto.”

Queste parole testimoniano l’amore e la stabilità che caratterizzano la loro relazione, che continua a prosperare nonostante le sfide e le differenze culturali.

In sintesi, la storia d’amore tra Fabio De Luigi e Jelena Ilic è un esempio di affetto duraturo e di una famiglia amorevole, con Dino e Lola che aggiungono ancora più gioia alla loro vita.