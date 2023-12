Gli Omini, una giovane band rock torinese, sono pronti a fare il loro ingresso nella scena musicale di Sanremo Giovani. Questo trio composto da giovani talenti è stato recentemente selezionato tra gli ultimi quattro finalisti di Sanremo Giovani, portando il totale dei partecipanti da otto a dodici.

Nati e cresciuti a Torino, gli Omini sono Julian Loggia (voce e basso), Zak Loggia (chitarra) e Mattia Frattuccini (batteria). Questi tre giovani musicisti condividono una profonda amicizia e un legame familiare con il mondo della musica. I fratelli Loggia sono i figli di Alex Loggia, ex chitarrista degli Statuto, mentre Mattia è il figlio del noto batterista Alberto Frattuccelli.

La band ha iniziato il proprio percorso nel 2015 sotto il nome “The Minis,” pubblicando il loro primo album intitolato “Senza Paura.” Le loro esibizioni, condivise su YouTube, hanno catturato l’attenzione degli addetti ai lavori, guadagnandosi l’opportunità di aprire i concerti di importanti artisti italiani, tra cui Caparezza, Subsonica e Baustelle.





Nel 2020, gli Omini hanno deciso di cambiare direzione artistica, abbracciando i suoni del rock inglese degli anni Sessanta. Questo cambiamento è stato accompagnato da un nuovo nome, che richiama il loro singolo rock del 2021, “Omini.”

L’Avventura a X Factor 2022

Gli Omini hanno partecipato a X Factor 2022, dove hanno fatto una notevole impressione con il loro talento e il loro look vintage. I tre membri della band hanno adottato un abbigliamento uniforme, indossando tute bianche, un omaggio all’iconico look di Pete Townshend dei The Who al festival di Woodstock nel 1969.

Il loro talento è stato subito riconosciuto dai giudici di X Factor, ottenendo quattro “sì” durante le audizioni. Nel corso del programma, gli Omini hanno conquistato il pubblico e sono entrati a far parte della squadra di Fedez. Il loro percorso è stato applaudito dal pubblico, arrivando vicino alla vittoria prima di essere eliminati poco prima della finale.

Il Futuro a Sanremo Giovani

Ora, gli Omini si preparano per la loro partecipazione a Sanremo Giovani. Il loro brano “Mare Forza 9oi” è stato selezionato tra oltre 1000 candidati durante le audizioni. La Commissione musicale, composta da figure di spicco come il Direttore Artistico Amadeus e il maestro Leonardo De Amicis, li ha scelti come uno dei 12 finalisti che si esibiranno il 19 dicembre in diretta su Rai 1.

La band affronterà la competizione con il loro talento e il loro caratteristico stile rock. Un altro punto di interesse è il confronto con il duo dei Santi Francesi, vincitori dell’edizione di X Factor 2022, in cui anche gli Omini hanno partecipato. La loro partecipazione promette di essere un momento emozionante in questa edizione di Sanremo Giovani.