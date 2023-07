Allora cambiamo canale: Gerry Scotti, la polemica del pubblico su Caduta libera

La recente programmazione televisiva ha portato grandi cambiamenti nella carriera di Gerry Scotti, il noto conduttore italiano amato dal pubblico. Il suo ritorno al timone del game show Caduta Libera è stato accolto con entusiasmo, insieme a due nuovi appuntamenti in prima serata per “Io Canto generation” e “Lo Show dei Record”. Tuttavia, qualcosa ha mandato in tilt il pubblico italiano.

Un mix confuso

Le continue alternanze tra episodi inediti e repliche di Caduta Libera hanno lasciato il pubblico perplesso, creando una sensazione di confusione generale. “Non si capisce più nulla con Caduta Libera! Appena iniziata la nuova edizione, hanno iniziato a trasmettere le repliche, e poi sono tornati alle puntate inedite. Che cosa sta succedendo a Mediaset?”, ha scritto una telespettatrice nella rubrica del settimanale NuovoTv, esprimendo la frustrazione generale.

Indecisione e voglia di cambiare canale

La programmazione incerta del quiz di Gerry Scotti non solo ha creato confusione, ma ha fatto anche nascere il desiderio di cambiare canale per molti spettatori. La situazione è così evidente che persino Gerry Scotti stesso avrebbe espresso il suo malcontento riguardo a questa gestione. Inoltre, il conduttore avrebbe ribadito le sue preoccupazioni riguardo ai cali di ascolto che Caduta Libera ha subito negli ultimi tempi.

Un futuro incerto

Parlando al settimanale Chi, Gerry Scotti ha dichiarato di non essere d’accordo con la programmazione caotica che sta creando confusione tra il pubblico. Mentre la stagione televisiva si prospetta intensa per il conduttore, con Caduta Libera come uno dei suoi programmi più amati, Gerry Scotti ha condiviso le sue preoccupazioni riguardo al futuro del programma. L’incertezza continua sulla programmazione futura, e tutto dipenderà dai risultati ottenuti. Nonostante le difficoltà, Gerry Scotti resta ottimista riguardo alla macchina efficiente di Caduta Libera, che continua a essere uno dei pilastri di Canale 5 da dieci anni.