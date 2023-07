Tragedia al parco acquatico: Papà muore a 35 anni, grave la figlia di 3 anni

Una giornata di svago e felicità si è trasformata in un terribile incubo per una famiglia in Francia. Nel parco acquatico Wonderland a Saint-Maximin, un padre di 35 anni, di nome Jerom, ha perso la vita in modo tragico mentre giocava con la sua adorabile figlia di 3 anni, Anne.

L’incidente sconvolgente

Era una normale domenica pomeriggio quando l’incredibile tragedia si è verificata. Il padre e la figlia erano seduti su un gonfiabile nel parco acquatico, felici e spensierati. Purtroppo, un violento colpo di vento ha improvvisamente sollevato la struttura gonfiabile e l’ha scaraventata per oltre 50 metri, ferendo gravemente Jerom e lasciando Anne con un attacco cardiaco.

L’intervento dell’elisoccorso

Le operazioni di soccorso sono scattate immediatamente, e sia il padre che la figlia sono stati trasportati d’urgenza in elicottero all’ospedale. Tuttavia, per Jerom non c’è stato nulla da fare, e ha perso la vita poco dopo l’incidente. La piccola Anne lotta ancora tra la vita e la morte, e il suo stato è grave.

Le parole del sindaco

Il sindaco di Saint-Maximin, Alain Decanis, ha espresso il suo dolore e la sua incredulità riguardo all’accaduto. Ha dichiarato di essere giunto sul posto subito dopo l’incidente, e di aver visto con i suoi occhi la gravità della situazione. Ha espresso le sue sincere condoglianze alla madre di Anne e a tutti i familiari colpiti da questa tragedia senza senso.

Una tragedia sconvolgente

Questa tragedia ha scosso profondamente la comunità locale e ha sollevato domande riguardo alla sicurezza dei gonfiabili nei parchi acquatici. L’incidente è ancora sotto indagine, e si spera che si possano trarre insegnamenti per evitare futuri incidenti simili.

È un momento di lutto e dolore per questa famiglia, e la comunità è unita nel sostegno e nelle preghiere per la piccola Anne.