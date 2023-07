Un arrivo clamoroso in giuria: fuori Selvaggia Lucarelli e dentro lei

La prossima edizione di “Ballando con le Stelle” si prepara a sorprendere il pubblico con una rivoluzione nella giuria. Le ultime notizie confermano che Selvaggia Lucarelli sarà sostituita da una figura altrettanto intrigante e discussa: Sonia Bruganelli, ex moglie del conduttore Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle? Una vera bomba

L’indiscrezione, riportata dal sito Dagospia, ha acceso l’entusiasmo dei fan del programma. Tuttavia, sembra che Milly Carlucci, la padrona di casa, non sia d’accordo con la partecipazione di Sonia come giurata. Al contrario, sembra che sia stata considerata per un posto tra i concorrenti, ma la decisione spetta ancora alla conduttrice.

Una lotta per la poltroncina di Selvaggia

La giurata Selvaggia Lucarelli, criticata per il suo modo di giudicare, è stata al centro di numerosi tentativi di sostituzione da parte di diverse personalità. Non solo Sonia Bruganelli, ma altri nomi sono stati considerati per la sua posizione. Tuttavia, sembra che la situazione resterà invariata, almeno per il momento.

Un’indiscrezione bomba: Simona Ventura e Paola Perego

Ma non è solo la giuria a fare discutere. Il sito TvBlog ha lanciato un’altra notizia sensazionale: la possibile partecipazione di Simona Ventura e Paola Perego come coppia di concorrenti. Dopo il successo di Citofonare Rai2, il loro arrivo su Rai 1 sarebbe un evento imperdibile per il pubblico.

In attesa di conferme ufficiali, gli appassionati di “Ballando con le Stelle” non possono fare altro che attendere con trepidazione il nuovo spettacolo che si prepara ad affascinare gli schermi televisivi.