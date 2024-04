“Non era proprio una bellissima canzone”: il commento di Balivo disorienta Cuccarini (che controrisponde). Tensione durante la trasmissione in diretta

Lorella Cuccarini, nota ballerina e cantante nonché professore nel talent show Amici di Canale 5, è stata recentemente ospite di Caterina Balivo nel programma Rai “La volta buona“. Durante l’intervista, Cuccarini ha avuto l’opportunità di promuovere l’importante campagna benefica “Trenta ore per la vita”, di cui è attivamente socia e testimonial. Il dialogo tra le due ha toccato vari aspetti della vita professionale e personale di Lorella, inclusa la sua memorabile partecipazione al Festival di Sanremo del 1995 con il brano “Un altro amore no”.





Durante l’intervista, Caterina Balivo ha ricordato con nostalgia come, da giovane, cantasse quel brano davanti allo specchio, pur ammettendo candidamente: “Quella canzone non era bellissima…” Questa sincerità ha spiazzato per un momento, ma Cuccarini ha risposto con altrettanta sincerità, apprezzando il brano scritto dal marito: “Un altro amore no? A me piaceva tantissimo…”

Realizzando la possibile gaffe, Balivo ha rapidamente chiesto un applauso dal pubblico, cercando di alleggerire l’atmosfera: “No, certo, certo! Applauso, grazie! Questa la tagliamo come se non fossimo in diretta. Però per una ragazzina.. A me piaceva lo stesso perché la cantavi tu!” La discussione ha suscitato qualche momento di imbarazzo, tuttavia, Lorella ha condiviso un sentimento di affetto per il brano, attribuendolo al legame sentimentale con il suo autore.

Questo scambio è diventato un argomento di discussione tra gli utenti su TikTok, dove il video dell’intervista ha raccolto numerosi commenti. Molti apprezzano l’autenticità e la spontaneità di questo scambio televisivo, mentre altri hanno espresso simpatia per il momento di imbarazzo superato con grazia da entrambe le conduttrici.

La presenza di Lorella Cuccarini su programmi come “La volta buona” e “È sempre Mezzogiorno” non solo enfatizza il suo ruolo come figura influente nel panorama televisivo italiano ma anche il suo impegno in iniziative di beneficenza. La sua capacità di coniugare carriera artistica e impegno sociale dimostra il suo valore come artista e come persona, rendendo ogni sua apparizione televisiva un’occasione per celebrare la sua carriera e il suo impegno verso cause nobili.