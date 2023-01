Amadeus si prepara per il grande ritorno a Sanremo

Manca meno di un mese al Festival di Sanremo (in onda su Raiuno dal 7 all’11 febbraio), e se per noi spettatori il conto alla rovescia è già partito, figuriamoci per Amadeus che è il conduttore e direttore artistico della kermesse per la quarta volta consecutiva.

La complessa macchina dell’evento è già partita – conosciamo i nomi dei 28 cantanti in gara, sappiamo che Amadeus sarà affiancato per le cinque serate da Gianni Morandi, per due da Chiara Ferragni e che mercoledì 8 ci saranno due superospiti amatissimi dal pubblico, ossia Al Bano e Massimo Ranieri – ma sono tante le cose ancora da organizzare, i dettagli da definire. Amadeus, che ormai a Sanremo è di casa, lo sa bene. E proprio per questo, prima di partire per il tour de force che lo aspetta in Riviera si è concesso una serata all’insegna del relax in compagnia della famiglia e di alcuni amici.

Il conduttore ha cenato in una pizzeria di Roma, dove abita da anni facendo la spola con Milano, e si è lasciato immortalare accanto all’inseparabile moglie Giovanna, al figlio José – che compie quattordici anni il 19 gennaio ed è un grande tifoso dell’Inter come suo padre – e alla cagnolina Kira, il Boston Terrier adottato due anni fa, e tenuto in un trasportino. «Mio marito non sa fare nulla in casa», ha detto Giovanna Civitillo in una recente intervista a Verissimo. «Però è molto amorevole con tutti noi.

Anzi, ci vizia proprio». E questo lo si può notare dalla cura con cui l’artista si prende cura anche della cagnolina. D’altra parte il conduttore non mai nascosto che la famiglia, che di sicuro lo seguirà a Sanremo, è la sua forza. In particolare la moglie Giovanna, che lo conosce e lo sostiene da anni, e con cui Amadeus prende le decisioni più importanti. «Ci amiamo come il primo giorno», ha detto l’ex ballerina. «Siamo fortunati perché le difficoltà ci hanno unito».