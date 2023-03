Ambra Angiolini chi è il fidanzato Andrea Bosca? Età, lavoro e figli

Sembra una scena tratta da un film il tenero bacio tra Ambra Angiolini e il collega Andrea Bosca in queste foto. Tuttavia, è la realtà. Il rimedio perfetto per il cuore dolente dell’attrice, che ha patito la fine della sua relazione con Massimiliano Allegri, avvenuta un anno e mezzo fa, proprio prima di iniziare una convivenza e, forse, un matrimonio.

Se Ambra aveva già delle insicurezze, dovute alla sua sensibilità estrema, quella storia è stata come un terremoto. Ma poi, la scorsa estate, sul set della fiction Protezione civile, la Angiolini ha incontrato Andrea, l’uomo che le ha ridato il sorriso. E chi ha conosciuto Bosca ne parla molto bene. Lo dipinge come un giovane dolce e attento.

Cresciuto a Canelli, in provincia di Asti, Andrea ha lavorato per anni con il padre, pasticciere, nel negozio di famiglia. In passato è stato legato ad un’altra collega, Valeria Bilello, oggi fidanzata con il giornalista Tommaso Labate. La carriera di Andrea spazia tra cinema, tv e teatro. In queste foto lo vediamo fare colazione con Ambra in un bar vicino casa della Angiolini e raggiungere la figlia dell’attrice, Jolanda. Mentre aspettano cappuccino e brioche, Andrea si alza per compiere un gesto cavalleresco: va a prendere due mazzi di mimose (è l’8 marzo, giorno della festa della donna) e li consegna alle ragazze.

Poi, terminata la colazione, Jolanda va a scuola e Andrea accompagna Ambra in radio, dove l’attrice conduce il programma Le mattine. Lei vive a Milano, lui a Roma e, in questi giorni, sono entrambi impegnati a teatro. Devono inseguirsi e lo fanno con piacere. Nella capitale vive anche la famiglia di Ambra, che si è trasferita per amore prima a Brescia, dall’ex marito Francesco Renga, e poi a Milano, da Max Allegri. A margine di queste relazioni, finite in modo doloroso, Ambra ha sempre dimostrato una grande capacità di rialzarsi e un’alleata insostituibile: sua figlia Jolanda.

In questi giorni, sia Andrea Bosca che Ambra sono impegnati con i loro tour teatrali. Ambra è protagonista de Il nodo, tratto dal testo di Johnna Adams. La storia di un ragazzo, vittima di bullismo, che arriva a compiere un gesto estremo, e di due donne, sua madre e la sua insegnante, che si confrontano tra domande e sensi di colpa. E proprio al termine di una rappresentazione, l’attrice ha presentato ufficialmente il fidanzato ai genitori e ai figli Jolanda e Leonardo, con una piacevole cena in famiglia.

Andrea è volato a Carpi per assistere al suo spettacolo teatrale e dopo l’allegra comitiva è andata al ristorante. Lei ha condiviso alcuni video della serata sui social, per mostrare ai follower la serenità ritrovata. Bosca, dal suo lato, è in scena con La luna e i falò di Cesare Pavese. Nel testo c’è una frase che dice: “I veri acciacchi dell’età sono i rimorsi”. Andrea e Ambra, pur essendo giovani – lui ha 42 anni, lei 45 – hanno compreso che non c’è tempo da perdere in rimpianti e malinconie, devono guardare al presente con uno sguardo al futuro. La loro felicità è quella di due persone adulte, che lottano contro la disillusione tipica di chi ha già amato e sofferto.

La vita sta offrendo loro una nuova possibilità, quella di scrivere un finale diverso da quelli che hanno conosciuto. Dipende solo da loro. Ambra e Andrea hanno imparato a cogliere l’opportunità di ricominciare, affrontando il presente con coraggio e ottimismo. Il loro amore è una testimonianza di resilienza e speranza, e il loro legame si rafforza man mano che si conoscono meglio e condividono le gioie e le sfide della vita quotidiana.

Insieme, Ambra e Andrea hanno la possibilità di costruire un futuro luminoso e soddisfacente, basato sulla comprensione reciproca, il sostegno e la fiducia. Mentre continuano a lavorare nei loro rispettivi campi e a coltivare le loro passioni, il loro amore li aiuta a superare gli ostacoli e a perseguire i loro sogni. E, alla fine, forse, la storia d’amore tra Ambra Angiolini e Andrea Bosca potrà diventare un racconto di speranza e rinascita per tutti coloro che hanno conosciuto il dolore della perdita e la forza della redenzione.