Amici 23, addio alle vecchie abitudini: i fan reagiscono

Il pubblico di Canale 5 è in attesa del ritorno di Amici 23, ma sembra che ci sia una novità che potrebbe sconvolgere gli spettatori. Secondo le ultime voci, Maria De Filippi avrebbe preso una decisione inedita, che potrebbe non piacere ai fan del programma. Non c’è ancora l’ufficialità ma le indiscrezioni portano tutte verso questa direzione.

La svolta improvvisa

Si tratterebbe di un colpo di scena pazzesco per Amici 23, che entrerebbe per certi versi nella storia. Maria De Filippi, in collaborazione con Mediaset, avrebbe optato per una decisione che potrebbe anche diventare impopolare. La trasmissione è molto amata dal pubblico, che non ha voglia di perdere nessun dettaglio sui nuovi allievi che entreranno.

Cosa potrebbe succedere

Secondo le ultime voci, Amici 23 potrebbe subire un cambiamento importante. Non sarebbe più trasmesso il daytime fino a gennaio 2024 e poi non si saprebbe che tipo di decisione possa essere assunta successivamente. Non è da escludere che si possa decidere di mandare in onda qualche soap opera al posto di Maria.

La conferma della data di inizio

Nonostante le incertezze sul futuro del programma, la prima puntata della trasmissione avrà luogo domenica 24 settembre. Amici ha confermato la messa in onda della puntata sul suo profilo Instagram pochi giorni fa: “Pronti a scoprire chi saranno i nuovi allievi? #Amici23 vi aspetta da domenica 24 settembre alle 14.00 su Canale 5! Non mancate”.