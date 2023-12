Il talent show più seguito d’Italia, Amici di Maria De Filippi, sta per vivere un momento molto atteso dai fan. La prossima puntata, in onda domenica 17 dicembre su Canale 5, segna il ritorno di Veronica Peparini come giudice di ballo.

Come da tradizione, dopo questa puntata, il programma si fermerà per la consueta pausa natalizia. Le attività riprenderanno dopo l’Epifania. Il daytime, invece, terminerà il 22 dicembre. Quindi, i fan dovranno fare una breve pausa, ma l’attesa ne varrà la pena.

I Giudici di Canto e Ballo

Stando alle anticipazioni di Amici 23 riportate da Superguidatv e Amici News, in questa puntata ci saranno tre giudici di canto: Gerry Scotti, Federica Camba e Dikele. Per quanto riguarda il ballo, invece, avremo Veronica Peparini, che si trova in dolce attesa.





Ospiti Speciali

La puntata sarà arricchita dalla presenza degli Articolo 31 e dei Coma Cose, che presenteranno il loro nuovo singolo. Inoltre, ci sarà una videochiamata con Sabrina Ferilli da parte di Giovannino.

Come sempre, la puntata presenterà le gare di canto e ballo. Per il canto, saranno coinvolti i seguenti concorrenti: Petit, Holden, Lil Jolie, Mew, Mida, Ayle, Matthew e Sarah. Martina sarà l’unica a proporre una cover. Per il ballo, invece, ci saranno Sofia, Kumo, Lucia, Dustin, Gaia, Marisol, Simone, Nicholas e Giovanni.

Compiti e Coreografie

Durante la puntata, gli allievi dovranno affrontare dei compiti e delle coreografie. Simone si è cimentato in un compito ispirato a Raimondo Todaro, che ha scatenato una discussione sull’andamento fisico dell’allievo. Giovanni ha svolto il compito di Alessandra Celentano, ottenendo un punteggio di 5.5. Lucia ha ballato una coreografia di Dustin, ottenendo un punteggio di 7.

La conduttrice di Amici 23 ha proposto una nuova attività ai professori di ballo, chiedendo loro di fare dei regali agli allievi sotto forma di coreografie con ballerini professionisti. Emanuel Lo ha scelto Kumo, Raimondo Todaro Gaia e Alessandra Celentano ha optato per Dustin.

Il Premio Oreo

Infine, la prova Oreo è stata vinta da Gaia, che ha avuto come premio una serata al cinema con Mida. Un momento di relax e divertimento per i talentuosi partecipanti.

Sarà una puntata ricca di emozioni e performance, con il ritorno di Veronica Peparini ad aggiungere un tocco speciale a questa edizione di Amici. Non perdetevi la prossima puntata domenica 17 dicembre su Canale 5!