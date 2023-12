Amici 23, Celentano è senza pietà alla lavagna con gli allievi. Ci sono molte insufficienze gravi e Nicholas è stato completamente sconfitto

Nel corso del daytime di mercoledì 29 novembre ad Amici 23, il talent show di Maria De Filippi, la rinomata maestra di danza Alessandra Celentano ha riportato la sua autorità alla lavagna. Questa volta, il focus delle valutazioni era la versatilità dei ballerini, un nuovo test di abilità che ha portato a insufficienze gravi per alcuni allievi.

Dopo una valutazione della settimana precedente che aveva suscitato controversie e discussioni per la sua classifica, la Celentano ha deciso di mettere alla prova gli allievi in uno stile più ampio. Gli allievi sono stati chiamati a valutarsi per ogni stile di danza e contemporaneamente, la maestra ha espresso le sue valutazioni.

Durante questa sfida, la Celentano ha persino chiesto a qualcuno di esibirsi per comprendere meglio il loro livello di competenza. In gran parte, le percezioni degli allievi hanno corrisposto alle valutazioni dell’insegnante. Tuttavia, alcuni di loro hanno ricevuto giudizi estremamente negativi, con punteggi di 2 o addirittura 1,5. Alcuni hanno ottenuto punteggi ancora più bassi, tra cui 1,5 e persino lo zero. Fortunatamente, tutti hanno ricevuto almeno una sufficienza nello stile di danza di loro competenza.





Tra tutti gli allievi, Nicholas è stato il più colpito. Questo giovane ballerino, allievo di Raimondo Todaro, ha ottenuto punteggi particolarmente bassi nel modern, guadagnando solo 2 punti. Alessandra Celentano non ha risparmiato critiche nei suoi confronti e ha chiaramente espresso le sue aspettative per lui, che erano molto più alte. Nicholas, tuttavia, non è stato l’unico ad attirare l’attenzione critica di Alessandra. Anche Simone è stato oggetto di osservazioni negative, anche se alla fine ha ottenuto un 6,5 nell’hip-hop.

Nicholas, visibilmente deluso e frustrato, ha condiviso la sua amarezza con i suoi compagni dopo la valutazione dell’insegnante. La strada sembra in salita per lui con Alessandra Celentano, che è nota per non risparmiare critiche nei confronti degli allievi di Amici e degli aspiranti ballerini. La sua severità continua a essere un elemento chiave del programma e un test difficile per chiunque desideri emergere nel mondo della danza.