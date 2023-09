Amici 23, tensione tra Gaia e Alessandra Celentano: le lacrime della concorrente scatenano il caos

Amici 23, l’edizione del talent show più atteso dell’anno, è cominciata con grande entusiasmo. Tra i protagonisti indiscussi della nuova edizione, la maestra di danza Alessandra Celentano, che ha fatto discutere in passato per il suo atteggiamento verso gli allievi. La sua tecnica, volta a far emergere il carattere dei ballerini, non è sempre stata compresa e ha spesso scatenato scontri, come quello con Raimondo Todaro.

Todaro è anche il maestro di Gaia, ballerina che ha già conquistato una parte del pubblico. La ragazza ha dimostrato grande professionalità e rispetto per il lavoro svolto, ma nella puntata di oggi è scoppiata in lacrime. Il motivo? La maestra Celentano le ha chiesto di esibirsi in una coreografia particolare per far emergere la sua personalità e femminilità, chiedendole anche di indossare abiti adatti per mettere in mostra il suo corpo.

Gaia in lacrime ad Amici 23: l’intervento di Maria De Filippi

La richiesta della maestra ha scatenato le lacrime della ballerina, che ha trovato conforto solo grazie all’intervento di Maria De Filippi. La conduttrice ha condiviso con gli allievi una parte della sua adolescenza, raccontando di aver avuto difficoltà ad accettarsi e di aver camminato in punta di piedi per essere più alta di tre centimetri.

Maria De Filippi ha dimostrato grande sensibilità nei confronti degli allievi di Amici 23, offrendo loro il suo sostegno e la sua esperienza. La conduttrice è pronta a mettersi a nudo per aiutare i ragazzi a superare le difficoltà e a trovare il loro posto nel mondo della danza.

