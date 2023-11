Amici, avete capito perchè è stata sospesa la maglia a Holden: cos’è successo

In questa stagione di Amici 23, uno dei partecipanti che ha attirato maggiormente l’attenzione è stato senza dubbio Holden, conosciuto anche come Joseph Carta. Figlio di Rebecca Galli e Paolo Carta e legato sentimentalmente a Laura Pausini, Holden è un talento affermato nel mondo della musica, noto per brani di successo come “Na na na”. Tuttavia, la sua esperienza nel talent show ha subito una svolta inaspettata a causa di una sospensione della maglia.

Chi è Holden

Holden è uno dei nuovi talenti che hanno calcato il palco di Amici 23, portando con sé un eccezionale background musicale. Cresciuto con una passione precoce per il mondo della musica Pop/EDM e il canto nelle discoteche romane, ha collaborato con artisti di rilievo come Coez, Quentin40 e Gemello, consolidando la sua posizione nel panorama musicale italiano.

Il Motivo della Sospensione di Holden

La sua partecipazione ad Amici 23 è stata segnata da un provvedimento disciplinare che ha sollevato molte domande tra i fan dello spettacolo. Durante il suo percorso nel programma, Holden ha presentato il brano “Dimmi che non è un addio”, ricevendo elogi dai giudici e dal suo mentore Rudy Zerbi. Tuttavia, il suo comportamento ha suscitato dubbi e preoccupazioni.





La sospensione della maglia di Holden è stata annunciata nell’ultima puntata del programma, quando la produzione e i professori hanno espresso preoccupazione per le condizioni disordinate e sporche della residenza dei concorrenti. Gli spoiler hanno rivelato che Holden è stato citato tra i concorrenti più disordinati, insieme a Mida e Ayle.

Le Conseguenze della Sospensione

La reazione più decisa è giunta da parte di Rudy Zerbi, che ha deciso di sospendere la maglia di Holden. Ciò significa che, almeno fino a ulteriori decisioni da parte del professore, Holden non potrà esibirsi durante le puntate domenicali e non avrà accesso allo studio. Si tratta di una decisione severa che richiama alla mente episodi passati, come la sospensione di Simone Galluzzo per tre settimane.

Mentre Rudy Zerbi ha dimostrato fermezza nella sua decisione, Lorella Cuccarini ha adottato un approccio diverso, scegliendo di discutere la situazione con il suo allievo Mida. L’atteggiamento di Anna Pettinelli nei confronti di Ayle rimane ancora incerto.

La sospensione di Holden rappresenta un momento cruciale nella sua avventura ad Amici 23 e lascerà il pubblico in attesa di sviluppi futuri nella competizione.