Ana Obregon diventa madre a 68 anni: “La piccola è stata generata con lo sperma di mio figlio deceduto”

Ana Obregon, celebre presentatrice e attrice spagnola di 68 anni, è diventata madre attraverso la gestazione surrogata e ha rivelato che lo sperma proviene dal figlio, deceduto a 27 anni a causa di un tumore. La bambina si chiama Ana Sandra ed è nata in Florida. “Per legge, è mia figlia, come indicato sul passaporto”.

Ana Obregon ha raccontato la storia della sua maternità surrogata, percorso intrapreso per amore del figlio, scomparso a 27 anni a causa di un tumore, e per onorare il suo ultimo desiderio:

“Ti ho giurato che ti avrei salvato dal cancro e non ci sono riuscita. Ti ho promesso che avrei dato alla luce tua figlia e ora ce l’ho tra le braccia. Ho deciso di intraprendere il processo di maternità surrogata, che come si sa coinvolge una donatrice di ovuli e una gestante, il giorno stesso in cui lui è volato in cielo. Le dirò: ‘Tuo padre è in cielo e prima che tu arrivassi era ciò che desiderava di più al mondo, e tua madre è una donatrice, e basta’. Qual è il problema?”

Sulla copertina della rivista Hola! e in un lungo post su Instagram, la donna ha spiegato che la piccola, il cui nome è Ana Sandra, è nata in Florida perché in Spagna la pratica dell’utero in affitto è vietata. La sua storia sta generando un intenso dibattito pubblico, anche perché lo sperma proveniva dal figlio defunto. “Per legge, è mia figlia, come indicato sul passaporto”, ha affermato Obregon, sottolineando che dal punto di vista biologico è invece sua nipote.