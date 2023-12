Il giornalista Andrea Giambruno sta cercando di fare il suo ritorno in prima linea in televisione, dopo alcuni eventi turbolenti legati al suo passato recente. Giambruno avrebbe chiesto ai vertici di Mediaset di poter condurre il Tg4 delle 19 o Studio Aperto.

Andrea Giambruno è stato coinvolto in una serie di controversie, in particolare durante il suo ruolo come autore del programma “Diario del Giorno” su Striscia La Notizia. Queste controversie lo hanno portato a una rottura con la premier Meloni, sua ex compagna.

Le sue prime scelte per un possibile ritorno in televisione sarebbero il Tg4 o Studio Aperto. Entrambi sono programmi di notizie noti, e Giambruno aveva già condotto Studio Aperto in passato. Tuttavia, sembra che il Tg5 in prima serata sia al di fuori delle opzioni.





La richiesta di Giambruno non è priva di complicazioni. Mediaset aveva deciso di rimuoverlo dal suo ruolo senza un provvedimento disciplinare in precedenza, e il suo ritorno potrebbe rappresentare un rischio per l’immagine dell’azienda. Inoltre, c’è un evidente problema politico, poiché qualsiasi cosa Giambruno dica o faccia sarà interpretata come un messaggio alla sua ex compagna, la premier Meloni.

Il giornalista sembra essere determinato a fare un ritorno in televisione e ha espresso la sua frustrazione riguardo alla situazione attuale: “Vogliono che stia chiuso in casa e non lavori più, mi sono rotto le scatole.”

Il futuro di Andrea Giambruno in televisione rimane incerto, e sarà interessante vedere come si svilupperanno le sue richieste e le reazioni di Mediaset e del pubblico.