Andrea Pezzi, lui è il marito di Cristiana Capotondi: ma chi è il padre della figlia?

Cristiana Capotondi è Diventata Mamma

È giunto il momento di scoprire i dettagli intriganti della vita di Cristiana Capotondi, la talentuosa attrice italiana che ha recentemente dato il benvenuto a sua figlia, Anna. Ma c’è un piccolo twist: il padre di Anna non è Andrea Pezzi, il suo storico compagno. Chi è, dunque, il padre della bambina? Scopriamo tutto in questo articolo.

Il Capitolo con Andrea Pezzi

Qualche settimana fa, Cristiana Capotondi ha dato alla luce la sua prima figlia, a cui ha dato il nome di Anna. Tuttavia, la sorpresa sta nel fatto che il padre di Anna non è Andrea Pezzi, il suo lungo compagno. La situazione sentimentale dell’attrice è cambiata drasticamente negli ultimi due anni. La relazione con Pezzi è giunta al termine, ma nonostante ciò, l’imprenditore ha scelto di rimanere accanto a Cristiana e alla piccola Anna.

Le Parole di Cristiana su questa Situazione

Cristiana Capotondi ha condiviso il suo sentimento su questa nuova fase della sua vita:

“La nascita di mia figlia è una gioia immensa che oggi sono felice di condividere. Quando ho scoperto di aspettare un figlio da un’altra persona, la mia lunga relazione di 15 anni con Andrea Pezzi si era interrotta già da diversi mesi. Nonostante questo, mi è venuto naturale cercare la protezione e la complicità di Andrea, tanto rimane forte il nostro affetto e il nostro legame. Grazie ad Andrea per averci accompagnate per mano fino a qui. Te ne saremo per sempre grate. Ringrazio anche tutti coloro che, pur sapendo, hanno rispettato la nostra privacy e coloro che, da oggi, sceglieranno di farlo.”

Chi è il Padre di Anna?

Ma chi è, dunque, il misterioso padre di Anna? L’identità di quest’uomo è rimasta segreta. Cristiana Capotondi ha tenuto la sua nuova relazione lontana dai riflettori e non ci sono foto online che li ritraggono insieme. Tuttavia, il legame con il suo ex compagno, Andrea Pezzi, continua ad essere forte.

Le Dichiarazioni di Andrea Pezzi

Andrea Pezzi ha condiviso la sua prospettiva sulla rottura e sulla sua decisione di rimanere al fianco di Cristiana durante la gravidanza e i primi mesi di vita di Anna:

“Dopo 15 anni insieme, all’inizio dell’estate 2021, Cristiana ed io abbiamo deciso di separarci senza tuttavia comunicarlo per prenderci tutto il tempo per riorganizzare con calma le nostre vite. Quando, all’inizio di quest’anno, Cristiana ha scoperto di aspettare un bambino, pur non essendo io il padre, mi ha chiesto di restarle accanto nella fase lunga e delicata della gravidanza. Voleva proteggere un momento così importante. Oggi più che mai, a Cristiana va tutta la mia ammirazione e la mia stima.”

La coppia si era incontrata e innamorata nel 2007, vivendo insieme una storia che è durata per ben quindici anni, prima di giungere alla separazione l’anno scorso.