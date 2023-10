Cristiana Capotondi ha un marito e una figlia

Cristiana Capotondi, nata a Roma il 13 settembre 1980, è una talentuosa attrice e dirigente sportiva che ha lasciato un segno indelebile nell’industria dello spettacolo italiano. In questo articolo, esploreremo la sua età, vita personale e carriera straordinaria.

Cristiana Capotondi: Età e Vita Personale

Cristiana Capotondi ha attualmente 42 anni ed è nata sotto il segno della Vergine. La sua vita personale ha attraversato diverse fasi e relazioni significative. Dopo una relazione decennale con un non addetto al settore dello spettacolo, ha avuto storie d’amore con Nicolas Vaporidis e Primo Reggiani. Tuttavia, dal 2006 all’estate del 2021, è stata legata sentimentalmente all’imprenditore ed ex conduttore televisivo Andrea Pezzi. Nel settembre 2022, Cristiana ha dato alla luce la sua primogenita, Anna, senza rivelarne la paternità per motivi di privacy. Sorprendentemente, nonostante la separazione da Andrea Pezzi, l’ex coppia è rimasta in buoni rapporti. La nascita della figlia è stata accolta con gioia da entrambi, testimoniando l’affetto e il legame duraturo tra loro.

Cristiana Capotondi: Carriera nell’Intrattenimento

Cristiana Capotondi ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo all’età di 15 anni. Il suo debutto cinematografico è avvenuto nel 1995 nel film “Vacanze di Natale ’95”. Negli anni successivi, ha lavorato in diverse serie televisive, tra cui “Anni ’50” e “Anni ’60” dei fratelli Vanzina e “Compagni di scuola”.

Il suo impegno e il suo talento l’hanno portata a laurearsi in scienze della comunicazione presso l’Università La Sapienza di Roma nel 2005, con una tesi sul cinema italiano. In quell’anno, è stata candidata ai Nastri d’Argento come migliore attrice non protagonista per i film “Volevo solo dormirle addosso” e “Christmas in Love”.

Nel 2006, ha ottenuto un grande successo con il film “Notte prima degli esami”, diretto da Fausto Brizzi. Questo film è stato uno dei maggiori successi cinematografici dell’anno e ha ricevuto ben 11 candidature ai David di Donatello, tra cui quella di Cristiana come migliore attrice protagonista.

La sua carriera è proseguita con ruoli in film come “Come tu mi vuoi” (2007) e “Ex” (2009). Nel 2010, ha interpretato l’imperatrice Sissi in una miniserie televisiva di successo, “Di padre in figlia”, ottenendo il Premio Romy Schneider in Austria. Nel 2012, è apparsa in “Il peggior Natale della mia vita” e “Amiche da morire”, che le ha valso il premio Super Ciak d’Oro insieme a Sabrina Impacciatore e Claudia Gerini.

La sua versatilità artistica l’ha portata a recitare in una vasta gamma di film, tra cui “La mafia uccide solo d’estate” (2013), “Amori elementari” (2013), e “Soap Opera” (2014).

Cristiana Capotondi ha anche debuttato alla regia nel 2014 con il cortometraggio “Sulla poltrona del Papa”. Nel corso degli anni, ha continuato a contribuire all’industria cinematografica italiana con il suo talento e il suo impegno.

Cristiana Capotondi: Impegno Sportivo

Oltre alla sua carriera nell’intrattenimento, Cristiana Capotondi ha dimostrato il suo impegno nello sport. Nel 2018, si è candidata a vicepresidente della Lega Pro, un ruolo fortemente voluto dal candidato alla presidenza Francesco Ghirelli. L’obiettivo principale del suo impegno era la riforma della categoria, con un’attenzione particolare alla tutela dei calciatori coinvolti. Nel novembre 2018, è stata eletta vicepresidente della Lega Pro, rimanendo in carica fino al gennaio 2021. Durante questo periodo, Francesco Ghirelli ha continuato a ricoprire la carica di presidente. Dal 2020, Cristiana Capotondi è anche capo delegazione della Nazionale di calcio femminile dell’Italia.

In conclusione, Cristiana Capotondi è un’attrice talentuosa e una figura impegnata nel mondo dello sport. La sua età attuale è di 42 anni, e la sua vita personale è stata segnata da relazioni significative. La sua carriera nell’intrattenimento italiano è ricca di successi, con ruoli memorabili in film e serie televisive. Inoltre, il suo impegno nel calcio ha contribuito a promuovere la riforma e la tutela dei calciatori.