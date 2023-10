Fabrizio Corona in questura per le scommesse illegali: Nomi e aggiornamenti

Fabrizio Corona è stato convocato in questura a Milano come persona informata sui fatti relativi a un’inchiesta sul presunto giro di scommesse illegali. Questo caso coinvolge il calciatore della Juventus, Nicolò Fagioli, tra gli altri.

Le Dichiarazioni di Fabrizio Corona

Corona, nei giorni scorsi, aveva già menzionato il nome di Nicolò Fagioli in relazione a questa vicenda. Questa mattina, tramite il suo sito Dillinger e sui social media, ha annunciato che avrebbe rilasciato ulteriori informazioni.

In un post su Instagram, Corona ha dichiarato di essere diretto in questura a Milano e ha condiviso un audio che lo conferma: “Vengo immediatamente in questura.” Inoltre, ha annunciato che alle 18 avrebbe pubblicato su Telegram le prime prove coinvolgendo i calciatori. Entro un mese, ha promesso, avrebbe rivelato tutti i dettagli dell’inchiesta.

Oltre a Nicolò Fagioli, Fabrizio Corona ha menzionato i nomi di Nicolò Zaniolo, attaccante dell’Aston Villa, e Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle. Entrambi sono giocatori di calcio professionisti che militano nella Premier League inglese e attualmente si trovano in ritiro con la Nazionale italiana.

Corona ha espresso la sua opinione su questa inchiesta e ha sollevato preoccupazioni riguardo al calcio italiano. Ha sottolineato che ai calciatori è vietato scommettere sul calcio e ha evidenziato che molti di loro scommettono online. Ha sottolineato la differenza tra scommettere sulle proprie partite e vendere partite. Ha anche menzionato la ludopatia come un problema sottostante, affermando che colpisce giovani calciatori famosi che, nonostante i loro milioni, perdono tempo scommettendo per cercare adrenalina. Ha paragonato questa situazione a episodi simili come Tangentopoli, Vallettopoli e Calciopoli.

La situazione è in evoluzione, e seguirà l’inchiesta per ulteriori sviluppi e dettagli.