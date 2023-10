Angelina Mango torna ad Amici: Una sorpresa emozionante per Maria De Filippi

Una Performance Straordinaria

La seconda puntata di Amici 23 è stata densa di emozioni, e uno dei momenti più speciali è stato l’arrivo di Angelina Mango in studio. La giovane cantante aveva promesso la scorsa settimana di fare ritorno nella scuola per presentare il suo nuovo singolo, e ha mantenuto la sua promessa. Il brano, intitolato Che t’o dico a fà, è un’anteprima del suo prossimo album di inediti, previsto per il 6 ottobre.

Angelina ha regalato al pubblico una performance straordinaria, catturando l’attenzione e il cuore di tutti i presenti in studio. Il nuovo singolo ha già conquistato il pubblico e promette di essere un successo.

Un Regalo Inaspettato

Ma la sorpresa più emozionante è arrivata dopo la performance. Angelina Mango ha deciso di fare un gesto straordinario verso Maria De Filippi, la conduttrice del programma. Dopo aver presentato il suo singolo, Angelina ha regalato a Maria De Filippi i suoi Dischi d’Oro e di Platino, riconoscimenti ottenuti grazie al suo EP Voglia di Vivere e al brano Ci Pensiamo Domani.

Maria De Filippi è rimasta visibilmente emozionata e sorpresa dal gesto generoso di Angelina. Con dolcezza, ha dichiarato: “Sono stata tanto felice di averti conosciuta e sono felice che tu sia stata qua. Lo metterò appeso, sono molto orgogliosa di te, davvero. Spacca tutto.”

L’intero pubblico è stato toccato da questo momento speciale, e i fan di Angelina Mango attendono con ansia l’uscita ufficiale del suo nuovo singolo, sicuri che continuerà a conquistare cuori e orecchie in tutto il paese.