Angelo Duro rimane in mutande a Sanremo, Amadeus: “Carriera finita”

Angelo Duro ha concluso la seconda serata del Festival di Sanremo con un’esibizione unica di “vera trasgressione”, che ha incluso l’alzare il dito medio verso il pubblico e l’uso di parolacce. Ha dichiarato di trasgredire senza bisogno di tatuaggi o alcol, e ha proceduto a dimostrarlo sbottonandosi la cintura e rivelando brevemente il suo corpo coperto di nei. Il comico si è poi tolto i pantaloni e la camicia, rimanendo in mutande.

Prima della diretta, Amadeus ha dato agli spettatori la possibilità di cambiare canale se si sentivano offesi dal contenuto. Ha incoraggiato coloro che hanno scelto di rimanere ad assistere al “comico immorale” Angelo Duro, che è stato paragonato a giganti internazionali della stand-up come Ricky Gervais in termini di irriverenza e scorrettezza.

Duro esprime la propria forma di ribellione allo status quo: “Sono io quello che si spinge davvero oltre i limiti; non ho nemmeno un tatuaggio. Non bevo alcolici, solo acqua. È una ribellione”, aggiunge. Spiega poi che il suo successo è dovuto in parte al fatto di essere il secondo figlio: “Ho approfittato di tutti gli errori commessi da mio fratello maggiore. Ho avuto un vantaggio”, come Amerigo Vespucci che arrivò in America dopo Colombo ma la chiamò con il suo nome. Parla poi delle relazioni e incoraggia le coppie a non essere ipocrite e ad “andare in terapia”. “È questo che salva le coppie, non quelle che tradiscono segretamente l’amico del coniuge”, afferma con voce ferma prima di uscire dal palco con un saluto al pubblico con il dito medio. “Forse stasera la sua carriera decollerà, ma forse la mia è finita”, osserva Amadeus con un sorriso mentre il comico se ne va.