Anna Lorenzi, il tragico destino di una giovane eroina al Lago di Garda

L’incredibile sacrificio di una sorella

GARDA – Anna Lorenzi, una coraggiosa ventenne di Verona, ha compiuto un gesto eroico, tuffandosi dal pontile a Garda, precisamente in località Corno. Il suo intento era nobile: soccorrere il fratello quattordicenne in difficoltà nelle acque del Lago di Garda. Purtroppo, la sorte non è stata clemente con Anna quel pomeriggio del 19 agosto.

A pochi metri dalla spiaggia, nel punto dove l’acqua raggiunge una profondità di sei metri, la Guardia Costiera ha ritrovato Anna. Nonostante gli sforzi incessanti dei sanitari dell’idroambulanza, la triste realtà si è imposta: Anna non ce l’aveva fatta, e tutto questo è avvenuto sotto lo sguardo traumatizzato della sorella diciassettenne e del padre.

Dettagli della tragedia

In base alle informazioni raccolte dalla Guardia Costiera, Anna e suo fratello godevano di una tranquilla giornata al lago, nuotando con un materassino. Tuttavia, le cose hanno preso una piega tragica quando il giovane fratello ha iniziato a mostrare segni di stanchezza. Anna, senza esitare, è intervenuta per soccorrerlo, cercando di mantenerlo a galla e chiedendo aiuto ai bagnanti nelle vicinanze. Mentre due ragazzi si sono precipitati in acqua e sono riusciti a portare il fratello in salvo, Anna è scomparsa sotto la superficie, probabilmente a causa di un malore o di un eccessivo affaticamento.

Un tributo ad Anna Lorenzi

Anna, originaria di Negrar e residente nel quartiere Borgo Nuovo di Verona, stava per compiere 21 anni proprio alla vigilia del prossimo Natale. La notizia della sua prematura scomparsa ha sconvolto l’intera comunità. Numerosi soccorritori, tra cui la Guardia Costiera, i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa e i volontari della Protezione Civile, hanno collaborato nelle operazioni di recupero. Tuttavia, nonostante la loro rapida risposta e i tentativi di rianimazione, il destino di Anna era già segnato.

Concludiamo questo articolo con un pensiero per Anna, una giovane eroina che non ha esitato a mettere a rischio la propria vita per salvare quella del fratello. Il suo sacrificio non sarà mai dimenticato.