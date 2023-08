Operai in crisi: mamme in prima linea ai colloqui e aziende alle prese con domande incredibili!

Il panorama attuale delle assunzioni

La società Aermec di Bevilacqua, con Alessandro Riello al timone, si trova di fronte a una situazione impensabile: la difficoltà nel reperire 50 nuovi dipendenti entro la fine del 2023. Pur avendo finalizzato con successo 30 assunzioni, c’è ancora una grande necessità di ampliare il team per supportare la crescente attività dell’azienda.

Un fenomeno inaspettato: I genitori ai colloqui

Un fenomeno sorprendente emerge durante questo processo: molti giovani neo diplomati si presentano ai colloqui accompagnati dai genitori. E non solo: sono spesso questi ultimi a interrogarsi sulle condizioni lavorative per conto dei figli.

Orari lavorativi: Una delle domande ricorrenti riguarda la possibilità di dover lavorare il sabato, una prassi che può verificarsi in alcuni periodi dell’anno per esigenze produttive.

Progressione di carriera: Una delle richieste più frequenti è quella relativa alle opportunità di avanzamento dall’officina all’ufficio. Riello sottolinea che, mentre molte persone hanno fatto carriera in Aermec, la promozione non può essere garantita su richiesta.

Aermec in cifre

Con 870 dipendenti e un fatturato di oltre 350 milioni di euro, l’azienda ha quasi raddoppiato i suoi risultati dal 2016. Tuttavia, non è esente da sfide, in particolare la carenza di manovalanza.

Alternative e soluzioni

Per affrontare queste sfide, Aermec ha cercato nuove strategie, tra cui l’approccio diretto agli studenti di istituti tecnici locali. Tuttavia, su 150 studenti contattati, solo il 10% ha mostrato interesse a conoscere meglio l’azienda.

Il ruolo delle scuole e delle famiglie

Riello evidenzia l’importanza dell’educazione, sottolineando che scuole e famiglie hanno la responsabilità di instillare valori come il rispetto e il sacrificio nelle future generazioni. Critica anche l’influenza di influencer e blogger, suggerendo che possano distorcere le percezioni sul mondo del lavoro.

Cosa cerca Aermec nei suoi futuri dipendenti?

Al di là dell’età, l’azienda è alla ricerca di individui responsabili, pronti a mettersi in gioco e con un forte desiderio di crescere professionalmente.

Conclusione:

Nel panorama attuale delle assunzioni, Aermec affronta sfide uniche ma rimane determinata a trovare i talenti giusti, valorizzando l’importanza dell’etica lavorativa e della dedizione.