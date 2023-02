Anna Oxa, quello che devi sapere su di lei: ex marito, figli ed età

Anna Oxa, nata Anna Hoxha il 28 aprile 1961 a Bari, è una nota cantante e presentatrice di cittadinanza albanese. Recentemente ha partecipato alla 73ª edizione del Festival di Sanremo. Questo articolo fornirà ulteriori informazioni sulla sua vita privata, la carriera, l’età e la storia matrimoniale.

È indispensabile che Anna Oxa sia a conoscenza dei seguenti dettagli: il suo ex coniuge, il numero dei suoi figli e la sua età.

Anna Oxa, 61 anni, ha vissuto tre matrimoni, tutti terminati. Il primo matrimonio è stato con il musicista Franco Ciani, il secondo con il magnate dell’economia e politico Behgjet Pacolli e il terzo con la sua ex guardia del corpo, Marco Sansonetti. Inoltre, ha avuto una relazione con il batterista dei New Trolls Gianni Belleno, dalla quale sono nati due figli, Francesca e Qazim.

Fin da piccola ha avuto la passione per la musica e ha iniziato a cantare nei piano bar all’età di 15 anni. Partecipa al suo primo festival nel 1978, presentato da Fossati, con la canzone Un’emozione da poco. Il suo abito in stile punk è stato disegnato da Ivan Cattaneo e si è classificata seconda dietro ai Matia Bazar. È nota per la sua canzone sanremese e il suo primo album Oxanna è stato pubblicato nel 1978. Tra le sue canzoni più famose ci sono “È tutto un attimo”, “Donna con te”, “Senza pietà” e “Ti lascerò”. Ha collaborato con artisti di fama come Fausto Leali, Ivano Fossati e Roberto Vecchioni e ha partecipato a Sanremo quattordici volte, vincendo due premi: il primo nel 1989 con “Ti lascerò”, al fianco di Fausto Leali, e il secondo nel 1999 con l’interpretazione solista di “Senza pietà”.