Anticipazioni Buongiorno Mamma 2 oggi 17 febbraio 2023: colpa di carillon

I ricordi di Anna di quando è entrata in coma saranno un po’ confusi a causa di un carillon.

Il secondo episodio di Buongiorno Mamma 2 andrà in onda venerdì 17 febbraio 2023. In questo episodio, Anna avrà dei ricordi confusi del momento in cui è entrata in coma mentre ascoltava un carillon. Nel frattempo, Sole farà battezzare la piccola Nina, mentre Agata si sentirà esclusa dal nuovo equilibrio familiare dei Borghi.

Buongiorno, seconda puntata: Anna ha ricordi confusi del momento in cui è entrata in coma.

La seconda puntata di Buongiorno, mamma!2 si aprirà con Anna che, mentre ascolta un carillon, inizierà ad avere ricordi del passato. La donna, confusa, tornerà con la mente al giorno in cui è entrata in coma e inizierà a temere di essere stata aggredita da qualcuno che voleva fare del male a lei e a Michelino. Un’immagine in particolare continuerà a tornarle in mente: un braccialetto di cuoio che probabilmente apparteneva a Maurizia.

Nel frattempo, i ragazzi noteranno che la madre è piuttosto pensierosa mentre Sole si prepara ad affrontare un giorno molto importante per lei, il battesimo della piccola Nina. Nel frattempo, anche nel passato ci sarà un battesimo, quello di Jacopo, durante il quale l’arrivo di persone indesiderate creerà una forte tensione tra Anna e Guido.

Buongiorno, mamma. Agata si sente esclusa dal nuovo equilibrio familiare.

Nel corso della serata, Anna cercherà di capire chi l’ha aggredita e l’ha fatta entrare in coma. Alla fine, però, deciderà di concentrarsi sulla sua famiglia. Guido e i bambini saranno al suo fianco, cercando di aiutarla il più possibile. Agata si sentirà esclusa dal nuovo equilibrio della famiglia Borghi, che è molto delicato.

Colaprico contatterà la donna e le chiederà se vuole conservare qualche oggetto appartenuto alla madre. Lei lo pregherà di buttare via tutto, ma qualcosa si salverà. Che cosa sarà? Per scoprirlo, non perdete la seconda puntata di Buongiorno Mamma 2 in onda il 17 febbraio 2023 su Canale 5 alle 21.40 circa.